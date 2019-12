Citizenship Amendment Act, Sushant Singh: सावधान इंडिया में नजर आने वाले सुशांत सिंह को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसकी वजह बताई जा रही है कि सुशांत ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में भाग लिया था। एक्टर सुशांत सिंह ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वह अब टीवी शो सावधान इंडिया (TV show Savdhaan India) का हिस्सा नहीं हैं। सुशांत ने आगे कहा- यह तो बहुत छोटी कीमत है मेरे दोस्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को जवाब कैसे देंगे?

सुशांत ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘..और मेरा और सावधान इंडिया का साथ यही खत्म होता है।’ उनके इस ट्वीट को देख कर उनके फैंस कमेंट में उन्हें सेल्यूट करने लगे। सुशांत के फैंस उनके साथ खड़े हैं और उनके इस जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं कि उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया। एक फैन ने लिखा- आपने सच बोलने की कीमत चुकाई है। ऐसे में सुशांत ने भी यूजर के जवाब में लिखा- यह तो बहुत छोटी कीमत है मेरे दोस्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को जवाब कैसे देंगे? सुशांत के इस जवाब से सभी लोग सहमत नजर आए औऱ साफ हो गया कि उन्हें इसी वजह से शो से हाथ धोना पड़ा।

बता दें, नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध को स्वर उठ रहे हैं। प्रोटेस्ट करते हुए इस CAA का विरोध किया जा रहा है। दिल्‍ली में जामिया नगर और Jamia Millia Islamia University में छात्रों ने तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस ने भी बदले में कार्रवाई की। इसके बाद से ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गए। इस बीच जब मुंबई में भी छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया उसमें एक्‍टर सुशांत सिंह ने भी स्टूडेंट्स का साथ दिया। ऐसे में कहा जाने लगा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

And, my stint with Savdhaan India has ended.

