Sushant Singh Rajput Death Case, Rhea Chakraborty, Mahesh Bhatt: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस केस में अब तक कुल 13 लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का भी बयान दर्ज किया गया है। लेकिन इसी बीच अब सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रिया ने महेश भट्ट के साथ इन तस्वीरों को डिलीट क्यों किय़ा?

आपको बता दें कि महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और रिया चक्रवर्ती की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो दो साल पुरानी बताई जा रही हैं। इन तस्वीरों में से एक में महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के कंधे पर सिर रखे नजर आ रहे हैं तो दूसरी में रिया चक्रवर्ती उनकी गोद में बैठी दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इन तस्वीरों को अब रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दिया है। इसी को लेकर यूजर्स उनकी और महेश भट्ट की खिंचाई कर रहे हैं।

क्यों डिलीट करनी पड़ी तस्वीरें? ट्विटर पर तो महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ट्रेंड भी कर रहे हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से भी जोड़ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि रिचा चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने इस तस्वीरों को शेयर करते हुए खुद का महेश भट्ट के साथ बाप-बेटी का रिश्ता बताया था, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आ गई कि इन्हें डिलीट करना पड़ा?

We all can agree #Maheshbhatt is like a father figure who invades just a tiny little space from his muses and Daughter. JUST A TINY pic.twitter.com/ymhwobyjuP

