सुशांत केस: SP विनय तिवारी को BMC ने क्वारन्टीन से छोड़ा, पहले कर दिया था इनकार; SC ने लगाई थी फटकार

सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय कुमार को BMC ने क्वारन्टीन से रिलीज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विनय तिवारी 8 अगस्त तक मुंबई छोड़ सकते हैं। इससे पहले बीएमसी ने उन्हें क्वारन्टीन से रिलीज करने से इंकार कर दिया था और कहा था कि नियमों के मुताबिक उन्हें 14 दिन तक होम क्वारन्टीन रहना पड़ेगा।

हालांकि बिहार पुलिस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। एक दिन पहले ही बिहार पुलिस के आईजी संजय सिंह ने बीएमसी आयुक्त को पत्र लिखकर विनय तिवारी को रिलीज करने का अनुरोध किया था और विरोध भी दर्ज कराया था। लेकिन बीएमसी ने साफ इंकार कर दिया था। बीएमसी आयुक्त ने कहा था कि वे विनय तिवारी को रिलीज नहीं कर सकते हैं। वे चाहें तो डिजिटल माध्यम से केस की छानबीन कर सकते हैं। इस पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

आपको बता दें कि मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम के अन्य सदस्य पहले ही वापस लौट चुके हैं। उधर, विनय तिवारी ने कहा है कि हमारी टीम पहले ही मुंबई पहुंची थी लेकिन उसे सहयोग नहीं मिल रहा था इसके बाद टीम को लीड करने के लिए मुझे भेजा गया था, लेकिन जबरन क्वॉरेंटाइन कर दिया गया। इससे मुंबई पुलिस की साख गिरी है। उन्होंने कहा है कि सुशांत की मौत के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या चीज छुपाई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई थी फटकार: आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना के एसपी विनय तिवारी को मुंबई में जबरन क्वारन्टीन करने को लेकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि विनय तिवारी को इस तरीके से क्वारन्टीन करने का अच्छा मैसेज नहीं गया, जबकि मुंबई पुलिस अपने प्रोफेशनल रवैया के लिए जानी जाती है।

#Breaking | Sushant Singh Rajput death probe: Bihar IPS officer Vinay Tiwari has been released from quarantine.

