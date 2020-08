सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन अलग-अलग तरह के दावे और बातें सामने आ रही हैं। अब खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स के आधार पर कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। टाइम्स नाउ ने संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स (CDR) के आधार पर दावा किया है कि उनकी और सुशांत की पिछले 10 महीनों के दौरान कोई बात ही नहीं हुई थी। सीडीआर के मुताबिक दोनों के बीच आखिरी बार बात एक सितंबर 2019 को हुई थी।

सीडीआर के आधार पर यह भी दावा किया जा रहा है कि सुशांत की मौत के अगले दिन यानी 15 जून को संदीप सिंह और मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी यानी IO के बीच दो बार बात हुई थी। इसके अलावा संदीप सिंह की कॉल डिटेल से यह भी पता चला है कि वे सुशांत का शव ले जाने वाले एंबुलेंस ड्राइवर से लगातार बातचीत कर रहे थे। संदीप ने ड्राइवर को पहली बार फोन 14 जून को किया था जबकि 16 जून को भी दोनों की बातचीत हुई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो संदीप सिंह ने एंबुलेंस ड्राइवर को कॉल किया?

संजय निरूपम से हुई संदीप की बात!: टाइम्स नाउ ने संदीप सिंह की कॉल डिटेल के आधार पर यह भी दावा किया है कि वे भले ही सुशांत के संपर्क में नहीं थे लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरूपम के संपर्क में जरूर थे। दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई।

TIMES NOW accesses the call records of Sandeep Ssingh. No calls were made between Sushant & Sandeep in the last 10 months. But Sandeep was in touch with Congress leader Sanjay Nirupam.

क्यों संदीप सिंह पर है शक? : सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद घटनास्थल पर सबसे पहले नजर आने वालों में से एक संदीप सिंह ने खुद को अभिनेता का करीबी दोस्त बताया। वह कूपर हॉस्पिटल से मुर्दाघर तक साथ रहे। हालांकि बाद में सुशांत के परिवार ने साफ तौर पर कहा कि वह संदीप सिंह को जानते तक नहीं हैं और कभी सुशांत ने उनके बारे में जिक्र भी नहीं किया। इसके बाद संदीप सिंह कई न्यूज़ चैनलों पर आए और लगातार बयान बदलते रहे। इन तमाम वाकयों के बाद संदीप शक के घेरे में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जल्द ही संदीप सिंह से पूछताछ करेगी।

TIMES NOW accesses the CDR of Sandip Ssingh. He was in touch with the Mumbai Police I.O & the ambulance driver on consecutive days after the death of SSR. But the ambulance driver claims that he only coordinated with cops.

Details: Pranesh & Siddhant. | #SSRDeathDisclosure pic.twitter.com/nxCmLKSOLn

— TIMES NOW (@TimesNow) August 25, 2020