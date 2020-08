सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना एसपी विनय कुमार को जबरन क्वारंटीन करने और इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच जारी खींचतान के बीच वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बिहार पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। ‘टाइम्स नाउ’ पर डिबेट के दौरान आशुतोष ने कहा, ‘बिहार पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि बिहार पुलिस मुंबई पुलिस से बेहतर है तो आपको गलतफहमी है।

आशुतोष के इस बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक बिफर पड़े। उन्होंने आशुतोष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘जब शीना बोरा केस हुआ था तब आप पत्रकार थे और मुंबई पुलिस पर निशाना साधते थे। इतना पाखंड मत रखिए।’ अपने इस बयान के बाद आशुतोष ट्रोल्स के निशाने पर भी आ गए। तमाम यूजर्स उन्हें खुद का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने की नसीहत देने लगे।

राजू नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘अगर बिहार पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड उससे घटिया है। इसीलिए इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत है।’ एक दूसरे यूजर ने आशुतोष पर तंज़ कसते हुए लिखा ‘यह कह कौन रहा है? जिसे पेट्रोल और पेट्रोलिंग के बीच फर्क नहीं पता है। क्या आप इन्हें अपने डिबेट में इसलिए बुलाते हैं कि ये पैसे नहीं लेते हैं? कम से कम अच्छे लोगों को बुलाया करिये।

विनीता भारद्वाज नाम की एक यूजर ने पूछा, ‘मुंबई पुलिस को और कितने सबूत की जरूरत है? सुशांत के पिता ने फरवरी में ही कह दिया था कि उनके बेटे की जान को खतरा है। मामला बहुत गंभीर है।

I must say that the track record of the Bihar police is not very good: @ashutosh83B, Political Analyst tells Rahul Shivshankar on INDIA UPFRONT. | #SushantFatherExposesCoverup pic.twitter.com/522ArAACGw

— TIMES NOW (@TimesNow) August 3, 2020