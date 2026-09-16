मशहूर तमिल एक्टर सूर्या और एक्ट्रेस ज्योतिका अपनी 20वीं सालगिरह पर एक बार फिर शादी के बंधन में बंधे हैं। कपल ने अपने इस खास दिन के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं।

वीडियो और तस्वीरों में सूर्या और ज्योतिका चर्च में एक-दूसरे से दोबारा शादी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर माना जा रहा है कि दोनों ने विदेश जाकर एक बार फिर शादी की है। सूर्या और ज्योतिका के बच्चों दिया और देव ने भी अपने माता-पिता की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनके अलावा परिवार के सदस्य, सूर्या के भाई और अभिनेता कार्थी समेत करीबी दोस्त भी शादी में मौजूद रहे।

ज्योतिका ने इस खास दिन पर सफेद रंग के गाउन पहना और सूर्या ने सफेद और काले सूट में नजर आए। अपनी शादी का वीडियो शेयर करते हुए ज्योतिका ने लिखा, “20 साल के प्यार और लड़ाइयों का जश्न मनाते हुए हमने अपनी शादी की कसमें फिर से दोहराई हैं। यह किसी परफेक्ट शादी का जश्न नहीं है, बल्कि हमारी कमियों, समझौते, समझ, त्याग और एक-दूसरे से निस्वार्थ प्यार का जश्न है। यह ‘हम’ का जश्न है और उन लोगों का भी, जो हम एक-दूसरे के लिए बन गए हैं।”

ज्योतिका ने फिर लीं ये कसमें

ज्योतिका ने अपनी कुछ खास कसमें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगी और जिंदगी के सकारात्मक पहलू को देखेंगी। उन्होंने जिंदगी को एक तोहफा मानकर उसे सेलिब्रेट करने, शिकायत न करने और हर चीज के लिए आभारी रहने की बात कही।

उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वस्थ रहने और एक बेहतर मां बनने की कोशिश करेंगी। ज्योतिका ने अपनी शादी को लेकर कहा कि वह ऐसी ही “अधूरी और परफेक्ट न होने वाली पत्नी” बनी रहेंगी, जो कभी पति से लड़ती है और फिर सुलह कर लेती है, ताकि दोनों हर बार एक-दूसरे के और करीब आ सकें।

ज्योतिका ने सूर्या के साथ अपनी दोस्ती को भी सबसे खास बताया। उन्होंने लिखा कि सूर्या उनके बराबर के साथी, हमराज, गॉसिप पार्टनर और सबसे अच्छे दोस्त हैं। आखिर में उन्होंने अपनी शादी के अगले 20 सालों के लिए शुभकामनाएं देते हुए इसे “अधूरे हम और परफेक्ट समझ” का नाम दिया।

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ऐसे शुरू हुई थी सूर्या-ज्योतिका की लव स्टोरी

इसके बाद ज्योतिका ने अपनी इस शादी की तमाम खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की। इसके कैप्शन में भी एक्ट्रेस ने अपने पति के लिए दिल छूने वाला संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा, “यह हमारे परिवार और दोस्तों के साथ बिताए खूबसूरत पलों की खास दिन की कुछ यादें हैं। @indarjith और @tijaindarjith हम आप दोनों का जितना शुक्रिया अदा करें, कम है। आप दोनों के बिना यह सब कभी संभव नहीं हो पाता। इंद्रजीत, परिवार हमेशा खून के रिश्ते से नहीं बनता, कभी-कभी परिवार वे लोग होते हैं जो बिना कहे बार-बार आपके साथ खड़े रहते हैं। और आप ऐसे ही हैं।”

उन्होंने आगे लिखा, “हमारी वन-मैन आर्मी और वेडिंग कोऑर्डिनेटर लिसा बाउर, हमारे सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पहली जूम कॉल से ही आपकी गर्मजोशी और हर चीज के लिए तुरंत जवाब देने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया। आपने मेकअप, फ्लोरिस्ट, इनवाइट्स और ट्रैवल से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज को संभाला। अनगिनत व्हाट्सऐप चैट्स के बीच आपने यह सब मैनेज किया, वो भी हमारी शादी के साथ-साथ दूसरी शादियों की जिम्मेदारी निभाते हुए। हमारे इस खूबसूरत सीक्वल के लिए शुक्रिया, लिसा।”

“हमारे दोस्तों को भी खास धन्यवाद, जिन्होंने इस पूरे काम के पीछे रहकर सब कुछ संभाला। मनोज, लगातार कोऑर्डिनेशन करने और अपना प्यार व समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और राधिका मेहरा, हमें हमारे खास दिन पर इतना खूबसूरत और खास महसूस कराने के लिए धन्यवाद। तीन महीने तक आपने जिस मेहनत और दिल से हमारे लिए काम किया, वह हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। इस पूरे सफर को खास बनाने वाले हर शख्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया।”

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कैसे शुरू हुई थी सूर्या और ज्योतिका की लव स्टोरी?

सूर्या और ज्योतिका ने पहली बार 1999 की फिल्म ‘पूवेल्लम केट्टुप्पार’ में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों ने ‘उयिरिले कलंथाथु’, ‘काका काका’, ‘पेराझगन’, ‘मायावी’ और ‘सिल्लुनु ओरु काधल’ जैसी फिल्मों में साथ स्क्रीन शेयर की।

दोनों ने 2006 में शादी की थी। शादी के बाद ज्योतिका ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार पर ध्यान दिया। उन्होंने 2015 में रोशन एंड्रयूज की फिल्म ‘36 वयधिनिले’ से अभिनय में वापसी की।