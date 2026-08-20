बॉलीवुड एक्टर सुरेश ओबेरॉय जो खुद साल 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने अब उसी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने राजनीतिक पार्टी के प्रति अपनी निराशा जताई है और अपने खुद के राजनीतिक सफर के अनुभव को साझा किया है। उनका कहना है कि उन्हें समझ आ गया है कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा बना रहे हैं, वो भी झूठ बोलकर।

सुरेश ओबेरॉय क्यों हुए थे बीजेपी में शामिल

80 और 90 के दशक के पॉपुलर बॉलीवुड स्टार सुरेश ओबेरॉय ने हाल ही में निधि वसनदानी के साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की थी। सुरेश ओबेरॉय बताते हैं कि वह एक कॉलेज फ्रैंड के कहने पर बीजेपी में शामिल हुए थे।

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अभिनेता ने बताया कि हैदराबाद में कॉलेज के दिनों का उनका एक दोस्त एक दिन उनके घर आया और उन्हें BJP में शामिल होने के लिए कहा। दोस्त के कहने पर वह उसके साथ पार्टी में चले गए। उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले BJP की सदस्यता ली थी और इसके बाद पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया था।

जब गुरू से पड़ी थी राजनीति के लिए डांट

सुरेश ओबेरॉय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उनके जुड़ाव का कारण लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वरिष्ठ नेता थे। एक्टर ने कहा कि आडवाणी जी और अटल जी ने मुझे माला पहनाई, लेकिन इसके बाद जब मैं अपने गुरू से मिला तो उन्होंने मुझे डांटा। वो मुझे बहुत प्यार करते थे तो उन्होंने मुझे सावधान रहने को कहा और बोले कि इन लोगों से संपर्क मत रखो। उन्होंने इस तरह किसी को नहीं डांटा था लेकिन उन्होंने मुझे सच में बहुत डांटा।

बीजेपी में ज्यादातर लोग पैसा कमा रहे हैं

सुरेश ओबेरॉय ने कहा कि वो समाजसेवा में काफी रुचि रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने जवसेवा की सोच से पार्टी ज्वाइन की थी लेकिन वहां के अनुभव से उन्हें काफी निराशा मिली। एक्टर ने बात खत्म करते हुए कहा कि उन्हें लगता था कि राजनीति का मतलब देश के लिए कुछ करना है।

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“बाद में मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग पैसा कमा रहे थे। झूठ बोलकर और पैसा बना रहे थे। दो-चार लोगों को छोड़कर- जैसे मोदी जी, उनके आस पास के एक दो बड़े नेता और योगी जी को छोड़कर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन उनके अलावा ज्यादातर लोग पैसे बना रहे हैं।” सुरेश ओबेरॉय ने कहा

राजनीति से खुश नहीं थे एक्टर सुरेश ओबेरॉय

साथ ही एक्टर ने बताया कि अपने गुरू की चेतावनी के बाद भी वह राजनेताओं के संपर्क में रहे लेकिन उन्हें अंदर से खुशी नहीं मिलती थी। वो राजनीतिक माहौल में असहज महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि “मैं अंदर से खुश नहीं था। मुझे अच्छी एनर्जी नहीं मिली।”

एक्टर ने कहा, “मोदी जी और अमित शाह तो ठीक थे लेकिन वहां कई और ऐसे नेता थे जो मुझे अजीब लगे। कुछ बनावटी सा लगा। फिल्मों में, आप एक फिल्म पर काम करते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो लेकिन यहां ऐसा नहीं था। आपको चीजों को लेकर साथ चलना पड़ता है, उसका हिस्सा बनना होता है, मैं वो हिस्सा नहीं बन सका।”