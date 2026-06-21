20 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में फिल्मी जगत के कई सितारों और राजनीतिक हस्तियों ने रौनक बढ़ाई। रणबीर कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन को इस समारोह में देखा गया। बॉलीवुड के किंग खान ने अपने शानदार डांस से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।

सुप्रिया सुले की बेटी की शादी

सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले ने नागपुर के बिजनेसमैन और राजनेता अरुण लखानी के बेटे सारंग लखानी से शादी की। शादी से पहले संगीत सेरेमनी में शाहरुख खान पर सभी की निगाहें रुक गईं। उन्होंने गाने ‘कोई मिल गया’ पर डांस किया और साथ में दुल्हन रेवती को भी नचाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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शाहरुख खान का शानदार डांस

इस मौके से जुड़ी तस्वीरों और वीडियोज को सिंगर राहुल वैद्य ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिनमें वो शाहरुख खान के साथ नाचते दिखे। वीडियो में आप साफ देख सकते है कि जैसे ही राहुल ने ‘कोई मिल गया’ गाना छेड़ा, शाहरुख खान खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए और उनके धमाकेदार डांस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने दुल्हा-दुल्हन को भी साथ में नचाया।

इसके साथ ही शाहरुख खान के साथ कुछ शानदार तस्वीरों के साथ राहुल ने अपनी भावनाओं को भी साझा किया। राहुल ने लिखा- ‘एक ही छत के नीचे देश की कई जानी-मानी हस्तियां, सम्मानित नेता और खास मेहमान जुटे, जहां संगीत ने सभी को एक खूबसूरत डोर में बांध दिया। इस खास शाम की कुछ झलकियां साझा कर रहा हूं, जो सादगी, शालीनता और शानदार ऊर्जा से सराबोर थी। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद।’

फिल्मी जगत के सितारों का जमावड़ा

सुप्रिया सुले की बेटी की शादी के मौके पर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन शामिल हुए, साथ ही एक्टर रणबीर कपूर, जैकी श्रॉफ भी यहां नजर आए। भोजपुरी स्टार रवि किशन अपनी पत्नी के साथ इस समारोह में पहुंचे। अमिताभ बच्चन पारंपरिक कुर्ता-पायजामा और शॉल में नजर आए, जबकि जया बच्चन ने खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी।

#WATCH | Mumbai: Actors Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan, along with Shweta Bachchan Nanda, arrive at the Jio Convention Centre to attend the wedding of NCP (SCP) MP Supriya Sule's daughter, Revati Sule. pic.twitter.com/k18rzSvRkk — ANI (@ANI) June 20, 2026

#WATCH | Mumbai: BJP MP Ravi Kishan arrives at the Jio Convention Centre to attend the wedding of NCP (SCP) MP Supriya Sule's daughter, Revati Sule. pic.twitter.com/pddYCPz18I June 20, 2026

Ranbir Kapoor attending Supriya Sule Daughter's wedding reception event, finally spotted 😭 pic.twitter.com/2SBF2WkKrQ — 𝙑 🏹 🇦🇷🇪🇸 (@RKs_Tilllast) June 20, 2026

बता दें कि रेवती सुले की शादी जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, इस दौरान अमिताभ बच्चन को नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया।

#WATCH | Mumbai: Actor Amitabh Bachchan arrives at the Jio Convention Centre to attend the wedding of NCP (SCP) MP Supriya Sule's daughter, Revati Sule. pic.twitter.com/5SSFm76wZY — ANI (@ANI) June 20, 2026

नीता अंबानी समेत कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल

सुप्रिया सुले की बेटी के विवाह समारोह में राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। यहां बिजनेस जगत के भी कई लोगों को देखा गया, नीता अंबानी, राधिका मर्चेंट समेत कई लोगं की तस्वीरें और वीडियो सामने आईं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ-साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ए. रेवंत रेड्डी, भगवंत मान, पीयूष गोयल, फारूक अब्दुल्ला और डी.के. शिवकुमार समेत कई दिग्गज नेताओं ने समारोह की रौनक बढ़ाई।