बेहद शर्मनाक बात है कि आज ट्विटर पर #सुप्रीम_कोठा ट्रेंड हो रहा है । इसके पिछे कौन है यह तो सभी जानते हैं ।

अब भारत का नाम ख़राब नहीं हो रहा क्या ?

What about the reputation of our country with such disgusting trends? #दोगलेलोग