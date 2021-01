Markandey Katju: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काट्जू ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर तंज कसा है और कहा कि अर्णब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्कंडे काटजू ने चुटकी लेते हुए एक ट्वीट कर लिखा-अर्णबवा फंसा शिकंजे में व्हाट्सएप्प के पंजे में। इस पोस्ट के बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा- अर्णब का कुछ न बिगड़ी, काहे कि ओकर आक़ा ओके पीछे बा।

उनका एक पोस्ट और सामने आया जिसमें काटजू ने लिखा- न खुदा ही मिला न विसाल ए सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। काटजू के ट्वीट पर लोगों ने भी ढेर सारे रिएक्शन देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- मार्कडे जी आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी क्योंकि आप भी CJI रह चुके है, हार्ले डेविडसन वाले भी व्हाट्सएप्प का इस्तेमाल करते होंगे? अर्णब की चैट में जजों से भी वार्तालाप है जिसमें जजों को खरीदे जाने की बात हो रही है। एक यूजर ने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अर्णब गोस्वामी के बारे में बात करते दिखते हैं। वहीं वीडियो में अर्णब ताली मारकर हंसते नजर आते हैं।

इस वीडियो को शेयर कर यूजर ने कमेंट में कहा- बाबा, उ ना फंसी, वकरा ऊपर सरकार के हांथ बा। रामएकबाल दुब नाम के यूजर ने कहा- ‘मुद्दे पर न बोलेंगे कितनी कलई खोलेंगे? सस्ते में निपटाएंगे उसको वापस लाएंगे। चाटुकारिता से रिश्ता वो कायम रख पाएंगे। एक यूजर बोला- इस देशद्रोही को जेल मे डालना चाहिए। तो किसी ने अर्णब का साथ देते हुए कहा- जनता उसके साथ है, अर्णब की क्या बात है।

तो एक यूजर मजाकिया अंदाज में बोला- काटजू साहेब, आखिर आप कहना के चाहो? किसी ने कहा- पुलवामा हमले के सुराग अर्णब की व्हाट्सएप चैट से मिल रहे हैं पर NIA नोटिस भेज रही है किसानों को !!

Plight of poor @Nidhi

Na ḳhuda hI mila na visaal-e-sanam

Na idhar ke rahe na udhar ke hue

Neither in NDTV nor in Harvard University

Hari Om

— Markandey Katju (@mkatju) January 18, 2021