अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव चेक बाउंस केस को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, इस बार एक्टर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने राजपाल और उनकी पत्नी की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। कपल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के 7 मामलों में अभिनेता की सजा बरकरार रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव की याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उन्हें 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर सरेंडर करने से छूट दे दी है।

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राजपाल यादव को मिला 15 सितंबर तक का समय

इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने की। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी पर नोटिस जारी किया और राजपाल यादव को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। यह रकम जमा होने के बाद ही सरेंडर से मिली अंतरिम राहत लागू रहेगी। राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये एसएलपी दायर की हैं। हाईकोर्ट ने ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ के तहत चेक बाउंस के 7 मामलों में उनकी सजा को बरकरार रखा था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को राजपाल यादव की सजा को कायम रखते हुए सातों मामलों में उनकी छह महीने की सजा घटाकर तीन महीने की साधारण कैद कर दी थी। इसके साथ ही, प्रत्येक मामले में जुर्माने की राशि भी 1.60 करोड़ रुपये से कम करके 1.05 करोड़ रुपये कर दी गई थी। कोर्ट ने सभी मुख्य सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश भी दिया था।

कार्यवाही के दौरान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अभिनेता की तरफ से पहले किए जा चुके भुगतान को भी ध्यान में रखा था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने पक्षों के बीच बाद में हुए सहमति समझौते पर विचार नहीं किया। इस समझौते के तहत कथित तौर पर पहले दिए गए सिक्योरिटी चेक वापस किए जाने थे और उनकी जगह नए चेक जारी किए जाने थे।

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