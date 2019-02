शिल्पा शेट्टी इन दिनों टीवी के चर्चित डांसिंग रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 में बतौर जज नजर आ रही हैं। शो में शिल्पा के अलावा कोरियोग्राफर गीता कपूर और डायरेक्टर अनुराग बसु भी जज की भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले एक एपिसोड में ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ की स्टारकास्ट भी शिरकत करेगी। इसी एपिसोड में लाइव शो में अनुराग बसु का फोन बजता है। अनुराग बसु की कॉल का जवाब शिल्पा शेट्टी देती हैं। जिसके बाद शिल्पा अंजान शख्स से ऐसी बात कहती हैं कि वहां पर मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं।

चैनल सोनी टीवी ने इस एपिसोड का प्रोमो भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वीडियो में देख सकते हैं कि अचानक से फोन की घंटी बजने लगती हैं। फोन की घंटी सुनकर शिल्पा कहती हैं कि अनुराग दादा का है। अनुराग बसु भी शिल्पा से फोन बंद करने के लिए कहते हैं। लेकिन अनुराग को परेशान करने के लिए शो के होस्ट रित्विक कहते हैं कि कहीं मैसेज कर दीजिए।

शिल्पा फोन उठाकर कहती हैं कि हैल्लो। आप कौन हैं? तो वहीं अनुराग बसु शिल्पा से पूछते हैं कि किसका है। शिल्पा कहती हैं कि नहीं मैं तान्या नहीं बोल रही, लेकिन आप कौन हैं। सॉरी अनुराग दादा अभी बिजी हैं। इसके बाद शिल्पा तेज आवाज में कहती हैं कि आप मुझे फिल्म में साइन करेंगे न। शिल्पा की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं।

A tip for Anurag Dada, keep your phone near you at all times! Watch all the fun on #SuperDancerChapter3, Sat-Sun 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 @sonamakapoor @anilkapoor @iam_juhi @RajkummarRao pic.twitter.com/bMEXx2HU0J

— Sony TV (@SonyTV) January 30, 2019