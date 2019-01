Super Dancer Chapter 3: टीवी का पॉपुलर डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में शो का तीसरा सीजन डांस के हुनरबाजों के साथ छोटे पर्दे पर दस्तक दे चुका है। रविवार के सुपर डांसर चैप्टर 3 एपिसोड में एक फैन के कारण शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बुरी तरह से डर गईं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बार-बार देखा जा रहा है।

दरअसल एक कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस को देखने के बाद शिल्पा शेट्टी इतना ज्यादा खुश हो जाती हैं कि वह भी स्टेज पर आने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। इसी दौरान मंच पर शिल्पा के संग डांस करने के लिए कई फैन्स आ जाते हैं। जिनमें से एक फैन डांस करते हुए गुलाटी मारने लगता है। फैन का यह कारनामा देखकर शिल्पा शेट्टी बुरी तरह से डर जाती हैं। शो के आडिशंस का हिस्सा बनने वाले बच्चे अपने डांस से जजों को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शो में शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बासु जज की भूमिका अदा कर रहे हैं।

Our Super Kids are EXTRAordinary performers! Watch them tonight on #SuperDancerChapter3 Final Auditions, at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/WhFPY4sVYW

— Sony TV (@SonyTV) January 13, 2019