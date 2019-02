Video: ‘अगर ऐसा करोगे तो मेरा फिनाले आ जाएगा’, इस डर से शिल्पा शेट्टी ने कंटेस्टेंट से कही ये बात

Super Dancer Chapter 3: डांस रियलिटी शो सुपर ‘डांसर चैप्टर 3’ में डांस के हुनरबाज अपनी डांसिंग स्टाइल से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। कंटेस्टेंट की एक से बढ़कर एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने के बाद शो के जज भी हैरान हैं। शो में शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बसु जज की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी बीच शो में ऐसा कुछ हुआ कि शिल्पा शेट्टी ने एक कंटेस्टेंट से डरते हुए कहा कि ऐसा करोगे तो उनके लिए फिनाले आ जाएगा। शो का प्रोमो वीडियो चैनल ने शेयर किया है।

दरअसल, शो के एक कंटेस्टेंट जोड़ी ने ‘जय हो’ गाने पर ऐसा धमाल मचाया कि वहां पर मौजूद सभी लोग झूम उठे। डांसिंग स्टाइल और मूव्स देखने के बाद शो के जज भी जोड़ी की तारीफ किये बिना नहीं रह पाए। कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस को देखने के बाद गीता कपूर ने खड़े होकर कहा कि आपने नया और जानदार किया है। वहीं शिल्पा शेट्टी ने अपने कमेंट में कहा कि यदि आप ऐसा मिड सीजन में करेंगे तो मेरे लिए अभी फिनाले आ जाएगा। शिल्पा शेट्टी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देखने के बाद काफी हैरान थीं। यह एपिसोड शनिवार की रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

