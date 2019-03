Super Dancer Chapter 3: टीवी का चर्चित डांसिंग रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। शो के कंटेस्टेंट्स अपनी परफॉर्मेंस से जज शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बसु का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। शो में 16 मार्च यानी आज के एपिसोड में फराह खान भी जज की भूमिका अदा करती हुई नजर आएंगी। हालांकि शो के दौरान कुछ ऐसा होता है कि भड़कीं फराह खान बीच में ही लाइव शो से निकल जाती हैं। फराह खान गीता कपूर और शिल्पा शेट्टी की भी बात सुनने से इंकार कर देती हैं।

दरअसल एक हॉरर परफॉर्मेंस के बाद फराह खान और अनुराग बसु भूत के बारे में चर्चा करते हैं। फराह कहती हैं कि फीमेल भूत होती है। तभी एक कंटेस्टेंट फराह के साथ प्रैंक करता है। प्रैंक में फराह को कंटेस्टेंट भूत बनकर डराता है। इस प्रैंक में अनुराग बसु और गीता कपूर भी शामिल होती हैं। हालांकि इस प्रैंक से फराह खान भड़क उठती हैं। नाराज फराह कंटेस्टेंट से कहती हैं, ”सुनो! ऐसा नहीं होता है, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। मैं पहले से ही ब्लड प्रेशर की मरीज हूं।” इतना कहकर फराह खान शो के बीच ही निकल जाती हैं। फराह को मनाने के लिए गीता और शिल्पा शेट्टी कहती हैं कि यह प्रैंक था। शिल्पा कहती हैं, ”मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है। यह बहुत डरावना होता है।”

A prank gone wrong? Catch what happens when Vaibhav scared @TheFarahKhan on #SuperDancerChapter3 #GuruShishyaSpecial, this weekend at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/moulK1uK4U

— Sony TV (@SonyTV) March 15, 2019