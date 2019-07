Super 30 Box Office Collection Day 9: ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 ने दर्शकों के खूब दिल जीते। पहले हफ्ते के बीच में फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट आ गई थी। लेकिन दूसरे हफ्ते के पहले दिन में फिल्म ने फिर से भड़ चढ़कर कमाई की।

जी हां, सुपर 30 इज बैक इन एक्शन। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार में 4.51 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार और रविवार को भी फिल्म अच्छी कमाई करेगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही फिल्म का टोट कलेक्शन हो गया है- 80.36 करोड़ रुपए। फाइनली फिल्म 80 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हुई।

बता दें, कि ओपनिंग डे पर फिल्म ने 11 करोड़ के करीब कमाई की थी। इस फिल्म को लेकरकयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म 12 से 15 करोड़ रुपए कमा लेगी। लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम कमाई की,लेकिन डबल डिजिट्स में कलेक्शन हुआ। फिल्म ने शुक्रवार को कमाए थे- 11.83 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन रहा-18.19 करोड़ रुपए। रविवार को ऋतिक की फिल्म ने कमाए थे-20.74 करोड़ रुपए।

सोमवार को फिल्म का कलेक्शन रहा- 6.92 करोड़ रुपए। बुधवार को फिल्म ने जुटाए- 6.16 करोड़ रुपए। तो वहीं गुरुवार को फिल्म का कलेक्शन रहा-5.62 करोड़ रुपए। तो वहीं शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 4.51 करोड़ रुपए।

#Super30 is super-strong on [second] Fri… Biz should witness significant growth on [second] Sat and Sun… Will comfortably cross ₹ cr mark in Week 2… [Week 2] Fri 4.51 cr. Total: ₹ 80.36 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 20, 2019