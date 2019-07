Super 30 Box Office Collection Day 8: ऋतिक रोशन की ‘सुपर 30’ 12 जुलाई को सिनेमाघरों में आई थी। फिल्म दर्शकों के मनों में बेशक खास जगह बना चुकी है लेकिन कमाई के मामले में फिल्म ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। गुरुवार तक फिल्म का कलेक्शन काफी स्लो रहा। अब उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शुक्रवार शनिवार और रविवार का दिन ऋतिक की फिल्म कुछ खास कमाल कर दिखाए। कलेक्शन के हिसाब से ये तीन दिन काफी अहम है।

बता दें, अभी तक फिल्म की कमाई 80 करोड़ के करीब भी नहीं पहुंची है। फिल्म ने शुक्रवार को कमाए थे- 11.83 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन रहा-18.19 करोड़ रुपए। रविवार को ऋतिक की फिल्म ने कमाए थे-20.74 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन रहा- 6.92 करोड़ रुपए। बुधवार को फिल्म ने जुटाए- 6.16 करोड़ रुपए। तो वहीं गुरुवार को फिल्म का कलेक्शन रहा-5.62 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म ने अब तक- 75.85 करोड़ की कमाई कर ली है। अब शुक्रवार को फिल्म ने टोटल कितनी कमाई की इस बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

#Super30 is decent… Metros/urban centres are driving its biz… Mass circuits/single screens are weak… Week 2 crucial, since it faces #TheLionKing… Fri 11.83 cr, Sat 18.19 cr, Sun 20.74 cr, Mon 6.92 cr, Tue 6.39 cr, Wed 6.16 cr, Thu 5.62 cr. Total: ₹ 75.85 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 19, 2019