Super 30 Box Office Collection Day 6: बिहार के मेथेमेटीशियन आनंद कुमार की बायोपिक दर्शकों के दिलों को छू रही है। फिल्म में आनंद का किरदार सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने निभाया है। बेहतरीन तरह से आनंद कुमार की एक-एक नकल उतार रहे ऋतिक फिल्म में फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं। ऋतिक रोशन की फिल्म कगा कलेक्शन 65 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। शुक्रवार को फिल्म ने 11.83 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने कमाए 18.19 करोड़ रुपए।

रविवार को फिल्म का कलेक्शन रहा-20.74 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म ने कमाए थे- 6.92 करोड़ रुपए। वहीं मंगलवार को फिल्म ने कमाए-6.39 करोड़ रुपए। टोटल फिल्म की कमाई हो चुकी है-64.07 करोड़ रुपए। ऋतिक रोशन की इस फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है। खास तौर पर फिल्म में ऋतिक का काम दर्शकों और क्रिटिक्स को खूब भाया है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को अपने रिव्यूज में 5 मे ंसे 3 और 4 स्टार्स दिए हैं। ‘सुपर 30’ देख कर ऋतिक के फैंस उनकी अदाकारी की तारीफें करते नहीं थक रहे।

आनंद कुमार खुद ऋतिक की तारीफें करते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं- कि उनकी फिल्म का ट्रेलर देखते ही आनंद के स्टूडेंट्स ने दूर दराज से उन्हें फोन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि आनंद द्वारा पढ़ें बच्चों ने भी ऋतिक की तारीफें करते हुए कहा कि यह तो हू-ब-हू हमारे सर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं।

#Super30 remains in the same range on Day 5 [vis-à-vis Day 4]… Metros continue to fare well, while mass circuits/single screens are down… Fri 11.83 cr, Sat 18.19 cr, Sun 20.74 cr, Mon 6.92 cr, Tue 6.39 cr. Total: ₹ 64.07 cr. India biz.

