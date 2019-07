Super 30 Box Office Collection Day 5: ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म ‘सुपर 30’ फैंस के दिलों को छूने में कामयाब हो चुकी है। ऐसे में चार दिन के अंदर फिल्म 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। ओपनिंग डे पर भी फिल्म ने धमाकेदार कमाई के साथ अपना खाता खोला था। पहले दिन फिल्म सुपर 30 ने कमाए थे- 11.83 करोड़ रुपए। उम्मीदें थीं कि ये फिल्म पहले दिन में 12 से 15 करोड़ कमा लेगी। लेकिन 11 करोड़ 83 लाख कमा कर फिल्म ने दिखा ही दिया। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 18.19 करोड़ कमाए। रविवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 20.74 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म ने कमाए 6.92 करोड़ रुपए। ऐसे में सुपर 30 ने टोटल 57.68 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

अब पांचवे दिन यानी मंगलवार को फिल्म ने कितनी कमाई की इस ओर सबकी नजरें बनी हुई है। बताते चलें, हर तरफ ऋतिक रोशन की इस फिल्म के चर्चे हो रहे हैं। बिहार के आनंद कुमार की जिंदगी और उनके संघर्ष पर आधारित फिल्म सुपर 30 में फैंस को सुपरस्टार ऋतिक का काम बेहतरीन से भी बेहतरीन लगा है।

#Super30 is steady at multiplexes of urban centers [Day 4], which is driving its biz… Mass circuits remain ordinary/weak… Eyes ₹ 75 cr [+/-] total in Week 1… Fri 11.83 cr, Sat 18.19 cr, Sun 20.74 cr, Mon 6.92 cr. Total: ₹ 57.68 cr. India biz.

