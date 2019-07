Super 30 Box Office Collection Day 2: फिल्म सुपर 30 दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने में कामयाब सिद्ध हो रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने डबल डिजिट्स में कमाई की। तो वहीं अब दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई को लेकर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि फिल्म आज भी कुछ कमाल करेगी। यकीनन छुट्टी का दिन है शनिवार और रविवार को फिल्म देखने के लिए ऋतिक के फैन्स काफी उतावले नजर आए। बता दें, कि ओपनिंग डे पर फिल्म ने 11.83 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन कितना रहा यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

माना जा रहा है कि ओपनिंग वीकेंडपरभी फिल्म धमाल मचाएगी। फिल्म अपने पहले हफ्ते में 50 करोड़ के कलेक्शन को पार कर सकती है। तरण आदर्श (ट्रेड एनेलिस्ट) ने इस फिल्म के कलेक्शन को ट्वीटर पर शेयर किया। साथ ही लिखा- ‘पहले दिन सुपर 30 ने शानदार कमाई की। मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। शाम होते होते फिल्म देखने वालों की संख्य़ा अचानक सिनेमाघरों में बड़ गई। ऐसे में दूसरे और तीसरे दिन इस फिल्म की ग्रोथ पक्की है।’ जानें फिल्म देखने के बाद ऋतिक रोशन और सुपर 30 के बारे में क्या कह रहे फैंस:-

#Super30 has a decent Day 1… Biz picked up at metros/urban centres [Mumbai and South specifically] towards evening… Mass pockets are ordinary/dull… Should witness growth on Day 2 and 3… Sustaining and proving its mettle on weekdays crucial… Fri ₹ 11.83 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 13, 2019