एडल्ट एजुकेशन पर बोलीं सनी लियोनी- टीचर से नहीं मां-बाप से मिलता है ज्ञान

पोर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनीं सनी लियोनी ने सेक्स एजुकेशन पर अपनी बात रखी है। सनी लियोनी ने एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ पोर्टल को दिये इंटरव्यू में सनी लियोनी ने सेक्स एजुकेशन से लेकर उनके नाम पर कर्नाटक में हुए प्रदर्शन पर भी खुलकर अपनी बात सामने रखी है। सनी इन दिनों अपने मोम के पुतले को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल सनी लियोनी का मोम का पुतला लंदन के मशहूर मैडमतुसाद म्युजियम में लगने जा रहा है। अपने वैक्स स्टेच्यू पर सनी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि, ‘मेरा पुतला लगाने के लिए मैडम तुसाद की आभारी और रोमांचित हूं। मेरे लिए मेरी मोम की प्रतिमा का होना पूरे तरीके से आह्लादित करने वाला है।’ अब बॉलीवुड हंगामा को दिया सनी लियोनी का इंटरव्यू सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि ये इंटरव्यू अभी प्रसारित नहीं हुआ है लेकिन इसके कुछ अंश को बॉलीवुड हंगामा ने सोशल मीडिया में शेयर किया है। ये पूरा प्रोग्राम 22 जनवरी को प्रसारित होगा।

इस इंटरव्यू में सनी लियोनी ने सेक्स एजुकेशन पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि, ‘सेक्स एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे टीचर से सीखा जा सके, ये तो मां-बाप से हमें सीखने को मिलता है।’ इस इंटरव्यू में सनी लियोनी ने कर्नाटक में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि किसी कलाकार का स्टेज शो किसी के विरोध का कारण कैसे बन सकता है।

"Sex education doesn't come from your teacher. It comes from your mom and your dad," says @sunnyleone in a @bollyhungama exclusive interview with @ifaridoon #SunnyKaHungama coming tomorrow Jan 22 at 9 am #TalkingFilms pic.twitter.com/mR39uEx9R1

— Bollywood Hungama (@Bollyhungama) January 21, 2018