इस फिल्म के जरिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं सनी लियोनी, जारी हुआ पहला पोस्टर

बॉलीवुड में सभी को अपने शानदार डांस मूव्स के जरिए दीवाना बनाने वाली सनी लियोनी तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। एकट्रेस की इस फिल्म का नाम वीरमादेवी होगा। 27 दिसंबर को इसका पहला पोस्टर जारी किया गया है। खुद एक्ट्रेस ने इसका पोस्टर जारी किया है। इसे उनके फैंस सोशल मीडिया पर काफी शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से यह ट्विटर पर छाया हुआ था। हालांकि सनी का लुक अभी तक रिलीज नहीं किया गया है लेकिन फिल्म का नाम और उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां शेयर की जा चुकी हैं।

फिल्म में सनी वीरमादेवी के किरदार में नजर आएंगी। माना जा रहा है कि इस फिल्म के बाद उनकी छवि पूरी तरह से बदल जाएगी। फिल्म के पोस्टर को स्टीव कॉर्नर नाम के ट्विटर अकाउंट से शयर किया गया है। इसे शेयर करते हुए कैप्शन दिया है- हम आपके सामने वीरमादेवी को प्रस्तुत करते हुए काफी खुश हैं। वो यहां राज करने के लिए आ गई है। ऐतिहासिक टच के साथ एक अनसुनी, एक्शन से भरपूर कहानी सनी लियोनी के साथ।

We are excited and proud to present you #Veeramadevi it is! She is here to rule…An untold story with historical touch, action packed thriller from our @SunnyLeone @vcvadivudaiyan @DoneChannel1 #SunnyLeoneInSouth #SunnyLeoneInTamil pic.twitter.com/ufr6wXLkOS

