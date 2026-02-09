बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में सनी देओल जाने जाते हैं। सिनेमा लवर्स के बीच उनकी पुरानी और नई फिल्मों का जिक्र सबसे ज्यादा चलता है। इन दिनों उनकी बॉर्डर 2 का क्रेज लोगों के बीच खूब चल रहा है। यहां जिक्र एक्टर की कुछ उन फिल्मों का कर रहे हैं, जिनकी कहानी मजबूत थी, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई। आइए इन फिल्मों की लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं।

ब्लैंक

सनी देओल ने अपने करियर में एक्टिंग के हिसाब से कई शानादर फिल्में दी हैं। खैर, उनकी ब्लैंक मूवी को दर्शकों से प्यार नहीं मिला। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 5.15 करोड़ का कलेक्शन किया था। मूवी में सनी देओल के साइलेंट, कंट्रोल्ड अवतार को भी खूब पसंद किया गया था।

घायल: वंस अगेन

हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता सनी देओल की फ्लॉप मूवीज की लिस्ट में घायल: वंस अगेन का नाम भी शामिल किया जाता है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिल पाई थी।

द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई

सनी देओल की साल 2003 की फिल्म द हीरो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। खैर, इसकी कहानी को क्रिटिक्स ने मजबूत और बेहतर बताया था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के खाते में 26.23 करोड़ की ही कमाई आई थी।

मोहल्ला अस्सी

बॉक्स ऑफिस पर मोहल्ला अस्सी फिल्म को सफलता नहीं मिल पाई। फिल्म में वाराणसी की राजनीति को दिखाया गया था। खैर, 2018 में आई इस मूवी ने केवल 1.64 करोड़ का कलेक्शन ही किया था।

