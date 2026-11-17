अभिनेता सनी देओल की आने वाली फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ एक न एक नए विवाद में घिरती जा रही है। पहले फिल्म को टालने की खबर सामने आई और अब इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने केंद्र सरकार, सेंसरबोर्ड और फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा मेकर्स से तीन दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है।

दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान यूनिट ने फिल्म में डॉक्टर्स की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करने के बाद नोटिस जारी किया गया है। ये फैसला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फिल्म ‘सूर्या’ के विवाद को लेकर सुनवाई के दौरान लिया।

केंद्र सरकार की तरफ से इस याचिका का विरोध किया गया और फिल्म को लेकर सवाल खड़े करने से पहले इसे देखने की सलाह दी गई। सेंसर बोर्ड ने कहा कि एक्सपर्टस की स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट जारी करेगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

टाली गई फिल्म की रिलीज डेट

बता दें कि सनी देओल की इस फिल्म को पहले 20 नवंबर को रिलीज किया जाना था। मगर अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म को अब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है।

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फिल्म को लेकर क्यों हो रहा विवाद?

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर फिल्म में डॉक्टरों और मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों के चित्रण पर आपत्ति जताई थी। एसोसिएशन ने फिल्म निर्माताओं से इसमें जरूरी बदलाव करने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि अगर कानून के तहत जरूरी हो तो फिल्म पर प्रतिबंध भी लगाया जाए।

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अब फिल्म की टीम ने एक बयान जारी किया है। इसमें दर्शकों से अपील की गई है कि वे फिल्म के अब तक जारी किए गए कुछ दृश्यों को देखकर किसी नतीजे पर न पहुंचें। टीम का कहना है कि फिल्म को लेकर पूरी जानकारी सामने आने से पहले कोई राय बनाना सही नहीं होगा।