सनी देओल की फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ लगातार विवादों में घिरी हुई है। फिल्म 20 नवंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन तमाम विवादों के चलते इसे टाल दिया गया है। अब दिल्ली सनी देओल स्टारर फिल्म के निर्माताओं ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है। निर्माताओं ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि फिल्म के ट्रेलर के साथ-साथ पूरी फिल्म में भी डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा।

मेकर्स की मानें तो डिस्क्लेमर में स्पष्ट किया जाएगा कि फिल्म काल्पनिक है और मलयालम फिल्म ‘जोसेफ’ का रूपांतरण है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने फिल्म को लेकर केंद्र सरकार, सेंसरबोर्ड और फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जिसमें मेकर्स से तीन दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है।

फिल्म और ट्रेलर में डिस्क्लेमर लगाने को तैयार मेकर्स

फिल्म के निर्माता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कोर्ट को बताया कि सनी देओल अभिनीत ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ मलयालम फिल्म ‘जोसेफ’ का रीमेक है। उन्होंने कहा कि मूल फिल्म पर किसी भी प्राधिकरण ने प्रतिबंध नहीं लगाया था और न ही उस पर कोई पाबंदी लगाई गई थी। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

यह भी पढ़ें: ‘रामायण 2’ में हनुमान बनकर छा जाएंगे सनी देओल, सिनेमैटोग्राफर ने बताया कई धांसू सीक्वेंस हो चुके शूट

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निर्माता फिल्म के ट्रेलर और पूरी फिल्म में उचित डिस्क्लेमर लगाने के लिए तैयार हैं। इसमें बताया जाएगा कि यह एक काल्पनिक कहानी है और मलयालम फिल्म ‘जोसेफ’ का रूपांतरण है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि ‘सूर्या’ मलयालम फिल्म ‘जोसेफ’ की रीमेक है और निर्माता डिस्क्लेमर लगाने का आश्वासन दे चुके हैं, इसलिए इस मामले में कोई अन्य आदेश देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्माताओं के आश्वासन के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि अभी तक इसकी नई रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

क्यों हो रहा विवाद?

दरअसल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ डॉक्टरों ने फिल्म में डॉक्टर्स की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अमित महाजन डॉक्टर निशांत सोनी और अन्य चिकित्सकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई थी कि फिल्म का ट्रेलर डॉक्टरों को गलत और मानहानिकारक तरीके से पेश किया गया है। इससे डॉक्टर्स के पेशे को लेकर लोगों के मन में नकारात्मक धारणा बन सकती है।

डॉक्टरों का कहना था कि फिल्मों में डॉक्टरों को गलत तरीके से दिखाने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई बार मरीजों के परिजन नाराज होकर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला कर देते हैं। ऐसे में फिल्मों में डॉक्टरों की नकारात्मक छवि दिखाने से उनकी सुरक्षा और सम्मान पर बुरा असर पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी शिकायत की थी कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..