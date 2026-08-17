हाल ही में पान मसाला विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र फार्म एंड फार्म एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किया। इसी बीच सनी देओल का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के विज्ञापन करने के लिए उनका जमीर नहीं मानता।

‘बटवारा 1947’ के अभिनेता और राजनेता सनी देओल ने कहा है कि वह कभी भी पान मसाला या गुटखा जैसे उत्पादों का प्रचार नहीं करेंगे। अनप्लग्ड शुभांकर में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे विज्ञापनों के प्रस्ताव मिलते हैं, लेकिन उनका जमीर उन्हें इन्हें स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता।

इस बारे में बात करते हुए सनी देओल ने कहा, “मैं पान मसाला के विज्ञापन नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं। मैं गुटखा जैसी किसी भी चीज का प्रचार नहीं करूंगा। ऑफर आते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसी किसी चीज का प्रचार नहीं करना चाहता, जिस पर मुझे खुद विश्वास नहीं है। मैं इन सब चीजों को सही नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों को बढ़ावा देना अच्छी बात है।”

यह भी पढ़ें: Box Office Report: रविवार को ‘आवारापन 2’ की कमाई में आई 23% की गिरावट, ‘बंटवारा 1947’ ने तीन दिन में कमाए 26.50 करोड़

सनी देओल ने कहा कि वह वही काम करते हैं, जो उन्हें सही लगता है। अगर किसी काम के लिए उनका मन और अंतरात्मा गवाही नहीं देती, तो वह उसे नहीं करते। लेकिन जो काम उन्हें सही लगता है और करना जरूरी होता है, वह उसे जरूर करते हैं।

जब सनी देओल से पूछा गया कि क्या ऐसे विज्ञापनों से मिलने वाला पैसा उन्हें आकर्षित नहीं करता, तो उन्होंने स्वीकार किया कि पैसा निश्चित रूप से आकर्षित करता है। हालांकि, अंततः उनका अंतर्मन उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है।

उन्होंने कहा, “पैसा आकर्षित करता है, हां। लेकिन अगर मैं पैसे के लिए कुछ करने की कोशिश भी करूं, तो मेरा दिल उसे ठुकरा देगा। मेरे मन में सवाल उठता है- मैं यह क्यों कर रहा हूं? मैं यह किस लिए कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए यह करना चाहता हूं? जब मेरे अंदर से ऐसे सवाल उठते हैं, तो मैं पीछे हट जाता हूं।”

यह भी पढ़ें: बंटवारा 1947: जिस नाटक पर आधारित है फिल्म, वो पाकिस्तान में बैन क्यों, जानिए असली वजह

विवाद में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ

बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ व‍िमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर विवादों में हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कथित तौर पर इन कलाकारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर विज्ञापनों में उनकी भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

FDA के मुताबिक, इन विज्ञापनों में बड़े कलाकारों के होने से लोगों को व‍िमल पान मसाला ब्रांड की याद आती है। इसलिए इसे पान मसाला का सीधे नहीं, बल्कि घुमाकर या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रचार करना माना जा रहा है। महाराष्ट्र FDA की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है।