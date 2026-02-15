साल 2026 की शुरुआत में सनी देओल की पहली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ रिलीज हुई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। फिल्म की कास्ट, कहानी और निर्देशन की काफी तारीफें हुई, लेकिन इसी बीच सनी चुपचाप मनाली चले गए। अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू दिया और बताया कि आखिर क्यों वह फिल्म की सफलता के बीच ऐसे चले गए। इसके अलावा उन्होंने ‘धुरंधर’ में इस्तेमाल हुए ‘घायल’, ‘घातक’ जैसे डायलॉग के बारे में भी बात की है।

क्या बोले सनी देओल?

एएनआई से बात करते हुए एक्टर ने बताया, “बॉर्डर 2 के रिलीज होने के बाद मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया और मैं मनाली भाग गया। वहां बर्फ गिरी और मैंने उसका पूरा मजा लिया।” इसके आगे उन्होंने कहा, “मैंने ऑडियंस के लिए ‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग अरेंज की थी, जिसमें कई आर्मी वाले भी शामिल थे। एक लेडी ने मुझे बताया कि उसने फिल्म दो बार देखी है। मैंने उससे कहा कि आजा फिर फोटो खींच ले। हम हर फिल्म में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनमें से कोई एक लोगों के दिलों तक पहुंचती है, तो यह सच में बहुत खास लगता है।”

अपनी ट्रिप के बारे में बात करते हुए अभिनेता ने बताया कि यह ट्रिप एक पुरानी यादों में बदल गई। सनी ने कहा, “इस दौरान मैं कई ढाबों पर रुका, छोटे होटलों में रुका। मैं उन जगहों में से एक पर भी गया, जहां बॉर्डर की शूटिंग हुई थी। यह बहुत पुरानी यादों में खो जाने जैसा था। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं उन जगहों पर जाता हूं, जहां मैंने पहले शूटिंग की है। हाल ही में मैं चंबल गया था, जहां मैंने ‘डकैत’ की शूटिंग की थी। मैं जैसलमेर में एक (थानोट माता) मंदिर भी गया था- मुझे पहले कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला था।”

‘धुरंधर’ के डायलॉग पर क्या बोले सनी देओल

उसी बातचीत में सनी से 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म ‘धुरंधर’ में उनकी आइकॉनिक फिल्मों ‘घायल’ और ‘घातक’ के रेफरेंस के बारे में पूछा गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इन टाइटल्स के इस्तेमाल के लिए कोई रॉयल्टी मिली, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “नहीं। उन्होंने प्यार से कहा, “हमारे डायरेक्टर आदित्य धर मेरे फैन हैं। उन्होंने मेरी फिल्में देखी हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने उन टाइटल्स का इस्तेमाल इज्जत दिखाने के लिए किया, यह बहुत प्यारा है।”

