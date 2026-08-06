अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल कुछ ही दिनों में वापस काम पर लौट आए थे। फिल्म ‘इक्का’ की शूटिंग के दौरान उनकी को-स्टार संजीदा शेख ने उनके प्रोफेशनल रवैये को करीब से देखा।

इस बात पर बात करते हुए एक्ट्रेस संजीदा शेख ने एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि इतने बड़े दुख के बावजूद सनी देओल ने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ जारी रखा और सेट पर वापस आ गए। एचटी से बात करते हुए संजीदा ये भी कहा कि वो चाहते तो वह मना कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

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संजीदा इस साल ‘धमाल 4’ और ‘इक्का’ जैसी शानदार फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। फिल्म ‘इक्का’ से जुड़े एक्सपीरियंस पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कई बातों को साझा किया। इन दोनों ही फिल्मों में उनका किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था।

इस पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि “यह बात मुझे अचानक समझ में आई कि इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। जो चीज़ आपके नसीब में होती है, वह किसी न किसी तरह आपके पास आ ही जाती है।”

सनी देओल के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते हुए अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म के सेट पर उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद भी शूटिंग की जिम्मेदारियां किस तरह निभाईं।

उन्होंने कहा, “मुझे याद है, जब धर्मेंद्र सर का निधन हुआ था, तब भी सनी सर शूट के लिए सेट पर आए थे। मैंने उस वक्त सोचा कि क्या कमाल की प्रोफेशनलिज्म है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद कोई भी कह सकता था कि ‘एक हफ्ते या दस दिन शूट रोक दो, मैं आज सेट पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है।’ लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह सेट पर आते थे, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे और फिर चले जाते थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला।”

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साथ ही संजीदा ने अपने करियर के इस पड़ाव पर भूमिकाएं चुनने के तरीके के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री कहती हैं, “मैं अब ऐसे किरदार निभाना चाहती हूं जो मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर हों, क्योंकि ऐसे किरदार मुझे एक कलाकार के तौर पर और निखारते हैं। मेरे लिए खुद को चुनौती देना बहुत जरूरी है। एक ही तरह के किरदार बार-बार निभाना मुझे थोड़ा नीरस और कम दिलचस्प लगता है।”