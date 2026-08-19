सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ इस समय काफी चर्चाओं में है, फिल्म को दर्शकों की तरफ से मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कामयाब दिखाई नहीं दे रही है। ‘अवारापन 2’ के साथ रिलीज हुई ‘बंटवारा 1947’ का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन कुछ खास देखने नही मिल रहा है। फिल्म में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा नाम के शख्स का किरदार निभाया है।

यह भी पढ़ें- Box Office Report: घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई ‘आवारापन 2’, ‘बंटवारा 1947’ का हुआ ये हाल

फिल्म ‘बंटवारा 1947’

सिकंदर मिर्जा को अपने पूरे परिवार के साथ भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ता है। लेकिन यही किरदार फिल्म के लिए कई सारी मुसीबतें भी ले आया था। फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने फिल्म बनाने के दौरान आई मुसीबतों के बारे में चौंका देने वाले खुलासे किए हैं।

राजकुमार संतोषी का कहना है कि वह इस फिल्म बनाने के समय कई इंवेस्टर्स के पास गए थे लेकिन सभी ने सनी देओल के मुस्लिम किरदार का नाम सुनते ही फिल्म से हाथ पीछे कर लिए। गलाटा प्लस के साथ बातचीत में निर्देशक ने बताया कि फिल्म में सनी के मुस्लिम बनने की वजह से ये फिल्म कई सालों तक रुकी रही।

मुस्लिम किरदार सुनकर इंवेस्टर्स पैसा लगाने को राजी नहीं थे

उन्होंने कहा- ‘मुंबई के कई इन्वेस्टर्स को जब ये पता चला कि मैं और सनी साथ में मूवी बना रहे हैं तो उन्होंने मुझे रेगुलर एक्शन या रिवेंज फिल्म बनाने के लिए कहा। वो लोग बंटवारा 1947 में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे, जहां सनी एक मुस्लिम किरदार सिकंदर मिर्जा का रोल कर रहे हैं।’

इस वजह से फिल्म को बनाने में देरी हुई और बाद में अंत में उनकी इन्वेस्टर की खोज उन्हें आमिर खान तक ले गई। उन्होंने कहा कि ‘आमिर ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते ही मूवी के लिए हां कर दिया था।’

यह भी पढ़ें- ‘सिंपली ब्रिलियंट’ हेमा मालिनी ने की सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ की तारीफ, आमिर खान को भी दी बधाई

रिव्यूज पढ़कर राजकुमार संतोषी ने दी सफाई

आगे राजकुमार संतोषी ने कहा कि ‘उन्होंने रिलीज के बाद फिल्म के रिव्यूज भी देखे, जहां लोग ये कह रहे थे कि सनी ने पाकिस्तानी का रोल किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भारत के मुसलमान बने हैं, जिसे अपने परिवार को बचाने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता है। इसी वजह से फिल्म में डायलॉग भी है कि कई पुश्तों से यहीं रहे हैं और इसी मिट्टी में दफ्न हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे।’

40 साल बाद किया मुस्लिम का किरदार

सनी देओल की ये फिल्म असगर वजाहत के नाटक ‘जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या ई नई’ पर आधारित है। करीब 40 साल के अपने करियर में सनी देओल ने दूसरी बार किसी फिल्म में मुस्लिम किरदार निभाया है। इससे पहले वह ‘खुदा कसम’ फिल्म में हुसैन नाम के किरदार में दिखे थे।