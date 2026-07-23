एक्टर सनी देओल की आगामी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। कमाल बात ये है कि फिल्म को बिना किसी कट के पास किया गया है। ये फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर पर आधारित है, जिसमें लाहौर में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार एक ऐसी हिंदू महिला के सामने आता है, जो अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से इनकार कर देती है।
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सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के किया पास
एएनआई के मुताबिक, फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को सेंसर बोर्ड की तरफ से बिना कोई कट लगाए, पास कर दिया गया है। फिल्म में हर सीन दर्शकों बिल्कुल वैसा ही देखने मिलेगा जैसा कि उसे बनाया गया है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से UA 16+ (यानि 16 साल से कम उम्र के दर्शकों के लिए माता-पिता की सलाह आवश्यक) का प्रमाणपत्र मिला है।
बंटवारा 1947 का नया पोस्टर
‘बंटवारा 1947’ के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का नया पोस्टर जारी करने के साथ इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान किया। पोस्टर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने जलता हुआ दीया नजर आ रहा है, जबकि बैकग्राउंड में 1947 के भारत विभाजन की झलक दिखाई गई है। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “जब दुनिया ने पक्ष चुना, उन्होंने धर्म को चुना। इस विभाजन दिवस, 14 अगस्त को सिनेमाघरों में देखें #Batwara1947।”
लाहौर 1947 नहीं बंटवारा 1947 नाम से होगी रिलीज
राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब 14 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। वजाहत असगर के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म का स्क्रीनप्ले और संवाद भी लिखें है। पहले इस फिल्म का नाम ‘लाहौर 1947’ था, जिसे बदलकर बाद में ‘बंटवारा 1947’ कर दिया गया।
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बंटवारा 1947 की कास्ट और मेकर्स
फिल्म में सनी देओल के अलावा शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल समेत कई शानदार एक्टर्स मौजूद हैं। फिल्म का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है, फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है जबकि गानों के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। बता दें कि फिल्म ‘घातक’ के करीब तीन दशक बाद सनी देओल और राजकुमार संतोषी एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं।