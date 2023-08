Gadar-2 Box Office: सनी देओल की ‘गदर-2’ ने रक्षाबंधन पर की बंपर कमाई, जाने ‘ओएमजी-2’ का कलेक्शन कितना हुआ

सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' को रक्षा-बंधन की छुट्टी का फायदा मिला है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बम्पर कमाई कर डाली है।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क Edited by Sneha Patsariya Written by

गदर 2 और ओएमजी 2 (image: twitter)

Follow us on



instagram

telegram