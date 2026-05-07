करिश्मा कपूर के पूर्व पति बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के करीब एक साल बाद उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और मां रानी कपूर के बीच चल रहे आरके फैमिली ट्रस्ट विवाद को अब आपसी सहमति से सुलझाने पर सहमति बन गई है। इस हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और उज्जल भुइयां की बेंच ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले को मेडिएशन के लिए भेज दिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वे खुले मन से मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल हों और इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने या सोशल मीडिया पर चर्चा करने से बचें। जस्टिस जेबी पारदीवालाने कहा, “यह एक पारिवारिक विवाद है, इसे परिवार तक ही सीमित रहने दें। इसे मनोरंजन का जरिया नहीं बनना चाहिए।”

यह भी पढ़ें: 50 साल की हुईं सबा पटौदी, फैमिली लंच में सैफ, करीना और सोहा अली खान हुए शामिल

बताया जा रहा है कि यह टिप्पणी तब आई जब प्रिया कपूर की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से अनुरोध किया कि रानी कपूर राष्ट्रीय टीवी पर पारिवारिक विवाद को सार्वजनिक न करें।

बेंच ने आगे कहा, “हम साफ कर देना चाहते हैं कि यह मध्यस्थता सिर्फ परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे विवाद तक सीमित है। सभी पक्षों से अनुरोध है कि वे कोई सार्वजनिक बयान न दें और न ही सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कोई चर्चा करें। चूंकि यह पारिवारिक मामला है, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि विवाद को जल्द से जल्द सुलझाकर कानूनी लड़ाई खत्म की जाए।”

यह भी पढ़ें: अनुराग कश्यप की ‘बंदर’ का टीजर हुआ रिलीज, सुपरस्टार से आरोपी बने बॉबी देओल

अदालत ने यह भी कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई से मामला और उलझ सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले वह पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की शुरुआती रिपोर्ट का इंतजार करेगी।

यह कानूनी विवाद संजय कपूर के निधन के बाद और बढ़ गया, जब उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने कथित तौर पर उनकी वसीयत पेश की। इस वसीयत को बाद में रानी कपूर और संजय कपूर की पूर्व पत्नी अभिनेत्री करिश्मा कपूर से हुए बच्चों ने चुनौती दी। विवाद के बारे में अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…