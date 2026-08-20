गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में सुनीता को उनके बेटे यशवर्धन के साथ फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया। जिसके बाद गोविंदा के मैनेजर ने जानकारी दी सुनीता ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर परिवार में मतभेद होते हैं। अगर तलाक की अर्जी वापस लेनी थी तो ये तमाशा क्यों किया गया।

मीडिया से बात करते हुए गोविंदा के मैनेजर ने सुनीता द्वारा तलाक की अर्जी वापस लिए जाने पर खुशी जताई। मगर साथ ही ये भी सवाल उठाये कि इस मुद्दे को इतना बढ़ाया क्यों गया?

गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा कि कपल के बीच ये विवाद लगभग डेढ़ से दो साल से चल रहा है। इसके कारण दोनों की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि किसी भी रिश्ते में विवाद होना आम बात है लेकिन अगर मामला अदालत तक पहुंच जाए तो ये पब्लिक हो जाता है।

इसके अलावा शशि सिन्हा ने कहा कि इस मामले को लेकर अदालत तक नहीं जाना चाहिए था। इस मामले को घर में बात करके खत्म किया जा सकता था। बैठकर बात करके बहुत सी चीजें ठीक हो सकती हैं। जब केस वापस लेना था तो किया क्यों था। उन्होंने कहा, “इस बात का मुझे दुख हो गया। काहे को फिर हम लोग तमाशा बन गए?”

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शशि ने गोविंदा के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। शशि ने कहा, “भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सब लोग बुद्धि से चलें। बस यही अच्छा है, परिवार के अंदर कन्फ्यूजन और गलतफहमियां आपस में बैठकर सुलझाई जा सकती हैं। समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाना नामुमकिन नहीं होता।”

बता दें कि कुछ दिन पहले गोविंदा को उनकी को-एक्ट्रेस के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। जिसके बाद सुनीता ने पैपराजी से बात करते हुए कहा था, “एक कहावत सुनी है कभी… विनाश काले, विपरीत बुद्धि। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए ये सब करता है वो, क्या बोलूं।” इसके बाद गोविंदा ने भी पैपराजी से बात करते हुए कहा, “काम जो बाहर मुझे मिलता है वो मैं करता नहीं हूं और जो मैं कर रहा हूं, उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। जब आप अपना काम कर रही थीं, चाहें वो खाने का शो हो या वो लॉकडाउन हो, आपने टीना से कहकर दोनों शो में आप ऐसे-वैसे करके मुझे बुलवाया।”

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इसके बाद गोविंदा ने कहा, ““मैं ये दोबारा कहूंगा कि सुनीता जी आप बहुत ज्यादा गालियां देने लगी हैं और ईश्वर से आप मनाइए कि लोग आपसे प्रेरित हो, यंगस्टर्स आपको देखकर आपको फॉलो करेंगे। कहीं आपके साथ ही लोग गालियां देने लग जाएंगे तो हम सब लज्जित हो जाएंगे।” पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें…