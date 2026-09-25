बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें कोमल रानी के साथ लालबागजा दरबार में देखा गया, जिसके बाद दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने कोमल रानी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा गोविंदा ने भी उन्हें लेकर हो रही चर्चा पर बात की है।

कोमल रानी को लेकर क्या बोलीं सुनीता?

सुनीता आहूजा से गोविंदा और कोमल रानी के एक साथ दिखने को लेकर सवाल किया गया। जिसके जवाब में सुनीता ने कहा, “एक इंसान को जहां खुशी मिल रही है, वो खुश है ना। मैं प्रार्थना करती हूं कि गोविंदा खुश रहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। कितनी बार सुनेंगे एक ही चीज, मैं पक गई हूं ये सुन-सुनकर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं उसे खुश रहने दें। वो जहां हैं, जिसके साथ हैं, खुश रहें। मैं गोविंदा, उसके आर्टिस्ट, उसकी फिल्म के बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरे बारे में बात करो”

जब उनसे पूछा गया कि गोविंदा के स्ट्रगल वाले समय में वो ही उनके साथ थीं। इस पर सुनीता ने कहा, “वो समझेगा जब उसका वक्त आएगा। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं बस भगवान से मांगती हूं कि वो खुश रहे।”

कोमल रानी संग अफेयर की चर्चा पर गोविंदा का रिएक्शन

गोविंदा ने भी अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। एएनआई से बात करते हुए गोविंदा ने कहा, “मैं अपनी फिल्म ‘रूपा’ के लिए प्रार्थना करने लालबागचा राजा गया था। इससे पहले मैं करिश्मा कपूर के साथ मंदिर गया था और वह मेरे लिए लकी साबित हुआ। मेरी फिल्में बड़ी हिट हुईं। मैं रवीना टंडन के साथ भी मंदिर गया था और अब रानी स्वर्णकार के साथ गया हूं। मैंने प्रार्थना की, क्योंकि मैं लंबे समय बाद दोबारा काम शुरू कर रहा हूं।”

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गोविंदा ने ये भी दावा किया कि उनके रिश्ते को लेकर चल रही चर्चा एक रणनीतिक तरीके से की गई कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद उन्हें उनके परिवार से दूर करना और उनकी छवि खराब करना है।

गोविंदा ने कहा,”मैंने अभी फिल्म शुरू ही की है और इसे लेकर इतनी चर्चा होने लगी है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अगर हम मशहूर हो रहे हैं तो लोगों को इससे क्या परेशानी है, मुझे नहीं पता।” इसके बाद गोविंदा ने दावा किया कि उनके खिलाफ चल रही यह चर्चा महज संयोग नहीं है, बल्कि उनकी छवि खराब करने की एक सोची-समझी कोशिश का हिस्सा है।