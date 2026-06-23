फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री दूर से देखने पर चकाचौंध, ग्लैमर और स्टारडम से भरी हुई नजर आती है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कई ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट और कलाकार छिपे होते हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्हें बहुत कम सम्मान मिलता है, जबकि वे स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कहानियों का अहम हिस्सा होते हैं। अब जतिन नेगी और सुनीता राजवार ने बताया है कि आखिर सेट पर कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ कैसा व्यवहार होता है।

सबसे पहले तो आपको बता दें कि जतिन नेगी ‘बेल बॉटम’ और ‘अजय’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ‘अजय’ योगी आदित्यनाथ की बायोपिक थी- जिसमें उन्होंने विलेन का रोल निभाया था। मूवी के अलावा जतिन टीवी शो का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने सीआईडी, क्राइम पेट्रोल और सुमित संभाल लेगा जैसे शो किए हैं।

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जतिन के अलावा सुनीता NSD की स्टूडेंट रहीं हैं और लगभग 25 साल से इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने ‘स्त्री’ फ़्रैंचाइजी और ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’ जैसी फिल्मों, ‘पंचायत’ और ‘गुल्लक’ जैसे वेब शो और ‘आहट’ व ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ जैसे टीवी शो में काम किया है। एक्टिंग के अलावा सुनीता प्रोडक्शन और कास्टिंग के काम से भी जुड़ी हैं।

कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ कैसा होता है सेट पर बर्ताव

स्क्रीन से बात करते हुए जतिन नेगी ने कहा, “कैरेक्टर आर्टिस्ट को आम तौर पर तब तक सम्मान नहीं मिलता जब तक वे परेश रावल या अनुपम खेर जैसे कलाकार न हों। ट्रेंड एक्टर्स आम तौर पर सेकेंडरी किरदारों से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुविधाएं उस किरदार के हिसाब से मिलती हैं जो आप निभा रहे हैं।

आम तौर पर बड़ी फिल्मों में लीड एक्टर्स को 4 वैनिटी वैन मिलती हैं, जबकि कैरेक्टर आर्टिस्ट को सिर्फ एक स्पॉट बॉय मिलता है, जो उनके सामान का ध्यान रखता है। कभी-कभी उनके पास एक मेकअप आर्टिस्ट होता है। अगर आप सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो आपको अच्छी वैनिटी वैन मिल सकती है। आम तौर पर कैरेक्टर आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के साथ वैनिटी वैन शेयर करनी पड़ती है। जो लोग टर्शियरी रोल (छोटे) निभाते हैं, वे आम तौर पर 7-8 आर्टिस्ट के साथ वैन शेयर करते हैं। आपका रोल ही तय करता है कि आपको कितना सम्मान मिलेगा।”

फिर सुनीता रजवार ने कहा, “सेट पर लीड एक्टर और कैरेक्टर आर्टिस्ट के स्टेटस में बहुत फर्क होता है। यह बिल्कुल हमारे समाज जैसा है। अगर किसी का रोल मेन होता है, तो सब कुछ उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमता है। उन्हें अच्छा कमरा मिलता है, उनका अपना स्टाफ होता है। लेकिन अगर आप कोई छोटा रोल करते हैं, जैसे सिर्फ एक सीन या 2-3 दिन का काम, तो स्पॉटबॉय भी आपकी इज्जत नहीं करते।”

जतिन ने आगे कहा, “उन्हें उन कलाकारों के नाम भी याद नहीं रहते जो छोटे या बहुत छोटे किरदार निभाते हैं। स्क्रिप्ट में भी उनके नाम कभी नहीं लिखे जाते। एक बार मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने एक बहुत छोटा किरदार निभाया। स्क्रिप्ट में मेरा नाम ‘आदमी 1’ लिखा था। अगर वे हमसे खाने के बारे में पूछते थे, तो हम किस्मत वाले होते थे।”

कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ खाने में भी होता है भेदभाव

कैरेक्टर आर्टिस्ट को जो बात छोटी महसूस कराती है, वह है सेट पर खाने के मामले में होना वाला भेदभाव। जतिन नेगी ने बताया, “भारत में सेट पर भेदभाव किया जाता है। A, B और C कैटेगरी होती हैं। A कैटेगरी में सीनियर या मुख्य और सेकेंडरी किरदार निभाने वाले लोग होते हैं। छोटे रोल या एक्स्ट्रा रोल करने वालों के लिए खाने का अलग सेक्शन होता है। यह देखकर मेरा दिल दुखता है। मुझे यह भेदभाव कभी पसंद नहीं आया, लेकिन बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी ऐसा होता है। लीड एक्टर आमतौर पर डायरेक्टर के साथ बैठते हैं। लेकिन इस भेदभाव से सेट पर बहुत अजीब माहौल बन जाता है। यह जाति-व्यवस्था जैसा लगता है।”

जतिन ने आगे कहा, “मैंने 7-8 साल पहले एक छोटा सा रोल किया था। मैं अपने किरदार के गेट-अप में था, इसलिए जब मैं खाना खाने गया, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर मुझे प्रोडक्शन वाले आदमी को बुलाना पड़ा और उस समय रात के 10 बज रहे थे। आखिरकार, जब मुझे एंट्री मिली, तो मुझे दाईं तरफ एक रास्ता दिखाया गया जहां मुझे जाकर खाना था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अलग-थलग कर दिया गया हो। खाने की क्वालिटी भी बहुत खराब होती है, सच में बहुत फ़र्क होता है।

ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन मैंने A और B कैटेगरी के लोगों को मिलने वाले खाने और C कैटेगरी के लोगों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क देखा है। खाने के लिए तीन सेक्शन होते हैं, और आपको बताया जाता है कि आपको किस सेक्शन से खाना है। कई बार, जूनियर आर्टिस्ट को सेट से बहुत दूर खाना दिया जाता है। उनके पास बैठने के लिए कोई टेंट या कुर्सी नहीं होती। उन्हें खड़े होकर खाना पड़ता है।”

पेमेंट और नौकरी की सुरक्षा

पेमेंट एक और ऐसी चीज है, जहां कैरेक्टर आर्टिस्ट अक्सर नुकसान में रहते हैं। जतिन नेगी ने कहा, “सेकेंडरी और टर्शियरी किरदारों के लिए पेमेंट अक्सर देर से मिलता है। वे लीड स्टार्स को तो करोड़ों देते हैं, लेकिन अगर आप कोई कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, तो आपके लिए 5 लाख रुपये पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इससे एक अंतर भी पैदा होता है।

अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट में सब कुछ लगा दिया और दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं बचा। कभी-कभी एक व्यक्ति को करोड़ों देने के बाद, उनके पास फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचते।”

उन्होंने आगे कहा, “लीड और कैरेक्टर आर्टिस्ट को मिलने वाले पेमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। टर्शियरी किरदारों को 5 हजार रुपये प्रति दिन पर हायर किया जाता है। हो सकता है कि डील ऐसी हो कि उन्हें दो दिन काम करना हो और उन्हें 2 महीने बाद 8-10 हजार रुपये मिलें। सेकेंडरी किरदारों को 10 हजार रुपये प्रति दिन पर हायर किया जा सकता है और आमतौर पर उन्हें पांच दिन काम मिल सकता है। इसलिए दो महीने बाद मिलने वाले 50 हजार रुपये कुछ भी नहीं हैं।

अगर आप कोई मुख्य किरदार निभाते हैं, तो आपकी पेमेंट ठीक-ठाक होती है। पेमेंट आमतौर पर 15-25 हजार रुपये प्रति दिन से शुरू होती है। अगर आप बड़े एक्टर हैं, तो आपको 50 हजार रुपये प्रति दिन मिल सकते हैं। अगर आपका किरदार हिट हो जाता है, तो आपको 1 लाख रुपये प्रति दिन मिल सकते हैं। अगर आप लीड एक्टर हैं, तो बात ही अलग है।

भारत में लीड एक्टर्स के पास दूसरे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को बदलवाने की भी ताकत होती है; वे कभी-कभी मुख्य किरदारों को भी बदलवा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें इतनी ताकत क्यों दी जाती है। मैंने देखा है कि अगर कोई 2-3 बार लीड रोल करता है, तो वह पावर गेम में पड़ जाता है और एक्टर्स को बदलने की मांग करने लगता है।”

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