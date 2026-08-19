लंबे समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहुजा के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आ रही थीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024, दिसंबर में बांद्रा फैमिली कोर्ट में सुनीता और गोविंदा के तलाक की याचिका का जिक्र हुआ था। उसके बाद सुनीता आहुजा कई मौकों पर गोविंदा के खिलाफ बयान देती दिखाई दी थीं। अब सुनीता आहुजा ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है।

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हाल ही में सुनीता आहुजा बेटे यश के साथ बांद्रा के फैमिली कोर्ट से निकलती दिखाई दीं। गाड़ी में बैठने के बाद उनके हाथ में कुछ पेपर्स देखे गए। जिसके बाद उनके तलाक की खबरें और ज्यादा तेज हो गई थीं। लेकिन अब गोविंदा के मैनेजर ने कंफर्म किया है कि सुनीता ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है।

गोविंदा के मैने शशि सिन्हा ने स्क्रीन के साथ बातचीत में बताया कि कोई तलाक नहीं हो रहा है। खुशखबरी है कि सुनीता ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है।

सुनीता आहुजा ने तलाक की अर्जी ली वापस

शशि सिन्हा ने कहा, “सुनीता जी ने गोविंदा के खिलाफ तलाक का केस वापस ले लिया है। दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं है। उन्होंने उस समय जो भी कहा था, वह उस वक्त उनकी भावनाएं थीं और अब उन्होंने केस वापस ले लिया है। यह खुशी की बात है और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया।”

गोविंदा के मैनेजर ने किया कंफर्म

“मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि यह मामला बहुत सार्वजनिक हो गया, लेकिन ऐसा हो जाता है। गोविंदा जी और बच्चे इस फैसले को लेकर निष्पक्ष हैं। यह बस इतना है कि किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस घर लौट आया, और यह अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान सभी को ऐसी समझ दें। जो कुछ हुआ, वह अच्छा नहीं था, लेकिन अब वह अतीत की बात है।”

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गाविंदा-सुनीता के रिश्ते में अनबन

काफी समय से दोनों के तलाक की खबरें भी काफी चर्चा में थीं लेकिन हाल ही में सुनीता आहुजा को ‘लॉक अप 2’ में देखा गया जहां उन्हें शो से वापस ले जाने खुद गोविंदा आए थे। लेकिन हाल ही में गोविंदा ने अपने जारी किए गए वीडियो में बताया था कि उन्हें वहां सुनीता आहुजा ने अपनी बेटी से प्रैशर डलवाकर बुलाया था।

सुनीता और गोविंदा की एक-दूसरे पर बयानबाजी

बाद में गोविंदा को अपनी आगामी फिल्म की एक्ट्रेस कोमल के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया था। जिस पर रिएक्शन देते हुए सुनीता आहुजा ने गोविंदा पर आरोप लगाते हुए उन्हें कोमल का शूगर डैडी बताया था।

इसके जवाब में गोविंदा की तरफ से पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें उन्होंने सुनीता आहुजा को हद में रहने के लिए कहा था। सोशल मीडिया पर दोनों की ये आपसी जंग काफी सुर्खियों में आ गई थी।