Sunita Ahuja Govinda : लंबे समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहुजा के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। सुनीता आहुजा खुलकर अपने रिश्ते पर बात करते हुए कई मौकों पर गोविंदा पर आरोप लगाती दिखी हैं कि उनके कई अफेयर्स रहे हैं। अब सुनीता आहुजा को बांद्रा के फैमिली कोर्ट से निकलते देखा गया। जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

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पैपराजी वीडियो में सुनीता आहुजा पिंक कलर की शर्ट पहने अपने बेटे यश के साथ बांद्रा के फैमिली कोर्ट से निकलती दिखाई दे रही हैं और तेजी में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही हैं। गाड़ी में बैठने के बाद उनके हाथ में कुछ पेपर्स देखे गए।

काफी समय से दोनों के तलाक की खबरें भी काफी चर्चा में थीं लेकिन हाल ही में सुनीता आहुजा को लॉक अप 2 में देखा गया जहां उन्हें शो से वापस ले जाने खुद गोविंदा आए थे। लेकिन हाल ही में गोविंदा ने अपने जारी किए गए वीडियो में बताया था कि उन्हें वहां सुनीता आहुजा ने अपनी बेटी से प्रैशर डलवाकर बुलाया था।

बाद में उन्हें अपनी आगामी फिल्म की एक्ट्रेस कोमल के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया था। जिस पर रिएक्शन देते हुए सुनीता आहुजा ने गोविंदा पर आरोप लगाते हुए उन्हें कोमल का शूगर डैडी बताया था।

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इसके जवाब में गोविंदा की तरफ से पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें उन्होंने सुनीता आहुजा को हद में रहने के लिए कहा था। सोशल मीडिया पर दोनों की ये आपसी जंग काफी सुर्खियों में आ गई थी।