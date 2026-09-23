सुनीता आहूजा और गोविंदा का रिश्ता लंबे समय से खबरों में हैं। सुनीता ने कई बार हिंट दिया है कि गोविंदा और उनके रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं। हालांकि गोविंदा ने मीडिया के सामने खुलकर तब बात की जब सुनीता ने अपने पति और उनकी आने वाली फिल्म की हीरोइन के एयरपोर्ट पर स्पॉट होने को लेकर बोला। इसके बाद दोनों ही मीडिया से कुछ कहने से बचते दिखे। मगर अब हीरो नंबर 1 की पत्नी ने अपनी चार दशक लंबी शादी के बारे में बात की है। साथ ही ये भी बताया कि क्या वो गोविंदा को अपनी जिंदगी में दोबारा स्वीकार करेंगी या नहीं?

बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ बातचीत में सुनीता ने गोविंदा से शादी के फैसले पर बात करते हुए बताया कि वह उनसे बेहद प्यार करती थीं और परिवार की नाराजगी के बावजूद उनसे शादी करने के लिए तैयार थीं।

सुनीता ने कहा, “मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और प्यार अंधा होता है। मेरे पिता मेरी शादी में नहीं आए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा था, ‘ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आइए।’ मैं गोविंदा से इतना प्यार करती थी कि मुझे पता था कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी।”

सुनीता ने कहा कि उन्हें अपने इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “जब मैं गोविंदा से मिली थी, तब वह बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे। मुझे उनसे शादी करने का कोई पछतावा नहीं है।”

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सुनीता ने खुद को बताया इमोशनल

अपने बेबाक, कठोर दिखने वाले स्वभाव को लेकर सुनीता ने कहा, “लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सख्त, कठोर और बेबाक हूं। लेकिन मैं जो भी कहती हूं, दिल से कहती हूं। बहुत कम लोग हैं जो मुझे सही मायने में समझते हैं। मैं नारियल जैसी हूं- बाहर से सख्त और अंदर से नरम। मैं बहुत भावुक इंसान हूं।”

सुनीता और गोविंदा जी रहे हैं अपनी-अपनी जिंदगियां

सुनीता ने ये भी बताया कि उनके जीवन में अब ऐसा वक्त आ चुका है, जहां वो और गोविंदा अलग-अलग जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं चाहती हूं कि लोग अपनी जिंदगी जिएं और दूसरों को भी अपनी जिंदगी जीने दें। हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां वह अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मैंने भी अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है।”

गोविंदा के जीरो से हीरो बनने तक सुनीता रहीं साथ

सुनीता ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उनका प्यार गोविंदा की कामयाबी की वजह से नहीं था। उन्होंने उन्हें तब भी प्यार किया था, जब वह सफल अभिनेता नहीं बने थे। उन्होंने कहा, “मैं गोविंदा से तब प्यार करती थी, जब उनके पास कुछ नहीं था। मैं एक बड़े परिवार से आती थी और वह ऐसे परिवार से नहीं थे, फिर भी मैंने उनसे प्यार किया। आज भी मेरे अंदर वही भावनाएं हैं। मुझे नहीं पता कि उनके अंदर अब भी वही भावनाएं हैं या नहीं, लेकिन मेरे अंदर आज भी हैं।”

सुनीता की डिक्शनरी में नहीं माफी शब्द

जब सुनीता से पूछा गया कि अगर गोविंदा दोबारा उनके पास लौटना चाहें तो वह क्या करेंगी, तो उन्होंने इस पर सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करती। ‘माफी’ शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आप जो करना चाहते हैं, करिए और फिर आकर माफी मांगिए।”

प्यार के लिए आत्मसम्मान से समझौता नहीं

सुनीता ने आगे कहा, “आपको उसी इंसान की कमी महसूस होती है, जो आपसे पूरे दिल से प्यार करता है। मैं आत्मसम्मान वाली महिला हूं और अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देती हूं। मैं एक, दो या तीन बार मौका देती हूं, लेकिन उसके बाद मैं कहती हूं, ‘जहां जाना है जाओ।’ लेकिन मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए बेहद जरूरी है।”

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इसके बाद उन्होंने कहा, “अगर कोई पुरुष किसी महिला के प्यार की कद्र नहीं करता, तो मेरा मानना है कि उस पुरुष को उसकी जिंदगी से बाहर हो जाना चाहिए। वह उस महिला का हकदार नहीं है। अगर कोई पुरुष एक अच्छी महिला की कद्र नहीं करता, तो यह उसका नुकसान है। मैं इसे अपनी बदकिस्मती नहीं मानती।”

गोविंदा के आसपास के लोगों बन रहे सफलता में रुकावट

सुनीता ने गोविंदा के प्रोफेशनल करियर पर भी बात की और बताया कि उनके हिसाब से क्या चीज उनके करियर को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा, “गोविंदा अभी भी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनका सर्कल इसकी वजह है। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूं कि अच्छी संगत में रहो। मुझे लगता है कि उनका सर्कल उनके लिए मददगार नहीं है।”

सुनीता ने बताया कि गोविंदा को उनकी बातें हमेशा पसंद नहीं आतीं, क्योंकि वह बिना घुमाए-फिराए सीधे सच बोलती हैं। उन्होंने कहा, “मैं उनसे सच कहती हूं। उन्हें यह पसंद नहीं आता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। मैं जो भी कहती हूं, चाहे सामने वाला कोई भी हो, ईमानदारी से कहती हूं। लेकिन वह हमेशा यह नहीं समझ पाते कि मैं उनकी भलाई के लिए ऐसा कह रही हूं।”

सुनीता ने यह भी सवाल उठाया कि क्या गोविंदा को आज भी 1990 के दशक जैसी फिल्मों में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर आप 1990 के दशक जैसी फिल्में बनाते रहेंगे, तो आज उन्हें कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। उनके फैंस कह सकते हैं, ‘यह शानदार है’, क्योंकि वे उनसे प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है।”