गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ अपने भावुक मिलन के बारे में खुलकर बात की। यह खास मुलाकात शो Laughter Chefs 3 के दौरान हुई, जहां 14 साल पुराने रिश्तों की कड़वाहट खत्म होती नजर आई।

एक इंटरव्यू में सुनीता ने बताया कि वह पहले ही कृष्णा और कश्मीरा से बात कर चुकी थीं, लेकिन उन्होंने शो में सरप्राइज एंट्री देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और वह उन्हें अपने बच्चों जैसा ही मानती हैं। इतने सालों की दूरी के बाद उन्होंने मन का बोझ खत्म करने के लिए उन्हें माफ करने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने पहली बार अपने पोते-पोतियों से भी मुलाकात की, जिससे वह बेहद खुश हुईं।

पुराने विवादों पर बात करते हुए सुनीता ने स्वीकार किया कि एक समय वह काफी नाराज थीं, खासकर उस घटना के दौरान जब कृष्णा ने The Kapil Sharma Show के उस एपिसोड में हिस्सा नहीं लिया था जिसमें गोविंदा और सुनीता आए थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें ठेस पहुंची थी, लेकिन अब वह सब पीछे छोड़ चुकी हैं।

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अब सुनीता का कहना है कि वह सिर्फ अपने परिवार को अपनाना चाहती हैं- कृष्णा, कश्मीरा और उनके बच्चों को प्यार देना चाहती हैं। उन्होंने शो पर साथ शूटिंग के अनुभव को भी बेहद खुशीभरा बताया और दोनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।

शो के हालिया एपिसोड में, जब सुनीता ने अचानक एंट्री की, तो कृष्णा हैरान रह गए। हल्की-फुल्की बातचीत के बाद माहौल भावुक हो गया, जब कश्मीरा ने पुराने झगड़ों के लिए माफी मांगी। ‘मामी डे’ नाम के इस एपिसोड में सुनीता ने बच्चों से मुलाकात की, जो एक दिल छू लेने वाला पल था।

बाद में कृष्णा ने अपनी बहन आरती सिंह को वीडियो कॉल पर यह खुशखबरी दी, जिसे सुनकर वह भी भावुक हो गईं।

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