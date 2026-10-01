कश्मीरा शाह ने एक बार फिर सुनीता आहूजा के लिए अपना सपोर्ट जाहिर किया है। गोविंदा की शादी और कोमल रानी स्वर्णकार के साथ उनके कथित अफेयर को लेकर चल रही चर्चा के बीच, कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक अपनी मामी सुनीता आहूजा और उनके बेटे हर्षवर्धन के साथ बुधवार शाम मुंबई की एक पार्टी में साथ नजर आए।

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उन्होंने पैपराजी के लिए खुशी-खुशी पोज दिए और कैमरों के सामने एक-दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिलीं। यहां सुनीता ने कश्मीरा को पावरफुल बहू बताते हुए उनके साथ फोटोज क्लिक करवाए।

कश्मीरा शाह को बताया ‘पावरफुल बहू’

रेस्टॉरेंट के बाहर खड़े होकर कश्मीरा शाह और सुनीता आहूजा ने पैप्स के सामने पोज दिए और इसी बीच कश्मीरा ने कहा कि आप लोग सभी को पावर कपल कहते हैं ना, हम हैं पावर कपल। उन्होंने यहां खुद को और सुनीता आहूजा को पावर कपल बताते हुए शानदार फोटोज क्लिक कराए। इसके बाद सुनीता ने कश्मीरा को हमारी पावरफुल बहू। इसके जवाब में कश्मीरा कहती हैं- आप से ही सब सीखा है।

इस दौरान दोनों मामी-बहू के साथ कृष्णा अभिषेक और हर्षवर्धन आहूजा भी दिखाई दिए। उन्होंने भी पैपराजी के सामने पोज दिया।

एक मजाक के कारण लंबे समय तक रहीं दूरियां

लंबे समय तक गोविंदा और सुनीता की कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ दूरियां बनी रहीं। दोनों परिवारों के बीच तनाव की शुरुआत तब हुई, जब कृष्णा ने टेलीविजन पर अपने मामा गोविंदा को लेकर मजाक किया और वह मजाक सुनीता को पसंद नहीं आया। इसके बाद रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई।

मामला उस वक्त और बिगड़ गया, जब कश्मीरा ने सोशल मीडिया पर ‘पैसों के लिए नाचने वाले लोगों’ को लेकर एक क्रिप्टिक ट्वीट किया। सुनीता को लगा कि यह टिप्पणी गोविंदा पर निशाना साधते हुए की गई है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच लंबे समय तक दूरी बनी रही। हालांकि, इस साल की शुरुआत में लाफ्टर शेफ्स के सेट पर आखिरकार दोनों परिवार एक बार फिर साथ आए और पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए अपनेपन का हाथ बढ़ाया।

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कश्मीरा शाह ने सुनीता आहूजा का दिया साथ

सुनीता और गोविंदा का रिश्ता इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। दोनों के बीत का आपसी विवाद अब पूरे सोशल मीडिया पर जगजाहिर हो चुका है। इन दोनों के बीच कश्मीरा शाह ने सुनीता आहूजा का साथ देते हुए कई सोशल मीडिया पर पोस्ट दिए और उन्होंने साफ किया कि वह इस रिश्ते और लड़ाई में सुनीका आहूजा के साथ हैं।