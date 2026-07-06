लॉक अप के दूसरे सीजन के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हफ्ते का बजट खत्म होने की वजह से उन्हें 12 घंटे से ज्यादा समय तक भूखे रहना पड़ा। इस स्थिति से नाराज कंटेस्टेंट्स ने उन्हें दिए गए सर्वाइवल फूड ट्रे खाने से भी इनकार कर दिया। इस दौरान सुनीता आहूजा और राम कपूर ने खाना न मिलने पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सुनीता इतनी भावुक हो गईं कि उन्होंने तुरंत शो छोड़ने की बात कही।

दरअसल, शो के नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट्स को टास्क पूरा कर डिजिटल पैसे कमाने होते हैं। इन्हीं पैसों से वो डिजिटल कैंटीन से अपने लिए खाना खरीदते हैं।

पिछली रात कंटेस्टेंट्स के पास केवल 3,400 रुपये बचे थे। ऐसे में उन्होंने राम कपूर और सुनीता आहूजा के लिए खाना मंगवाया, जबकि बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए सिर्फ कुछ जूस आदि ऑर्डर किए, ताकि सभी मिलकर उन्हें शेयर कर सकें।

हालांकि, जब बाकी कंटेस्टेंट्स भूखे थे तब राम कपूर और सुनीता आहूजा ने खाना खाने से इनकार कर दिया। राम कपूर ने अपने साथी कंटेस्टेंट्स से समझदारी दिखाने की अपील करते हुए कहा कि वह भी खाना नहीं खाएंगे। वहीं, सुनीता आहूजा ने कहा, “हम आप लोगों को भूखा नहीं रख सकते।”

कुछ देर बाद शो की टीम ने कंटेस्टेंट्स के लिए सर्वाइवल फूड ट्रे भेजी। हालांकि, राम कपूर को पूरा खाना दिया गया, जबकि सुनीता आहूजा समेत बाकी सभी कंटेस्टेंट्स को सिर्फ क्लियर वेजिटेबल सूप भेजा गया। इससे सभी का गुस्सा और बढ़ गया।

राम कपूर ने कहा, “मुझे पूरा खाने की ट्रे मिली है, लेकिन सुनीता जी समेत बाकी सभी को सिर्फ सूप दिया गया है। क्या उन्हें लगता है कि मैं अच्छा खाना खाऊं और आप लोग ये सब खाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तभी खाना खाऊंगा, जब सभी को पूरा खाना मिलेगा।”

गुस्से में भड़कीं सुनीता आहूजा

वहीं, सुनीता आहूजा भी अपना आपा खो बैठीं। उन्होंने गुस्से में कहा, “ये आखिर हो क्या रहा है? इन्हें पता है कि यहां कुछ लोगों को डायबिटीज है, फिर भी सभी को खाना मिलना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ नहीं कह रहे, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या हमें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? भाड़ में जाएं ये लोग।”

Sunita Ahuja and Ram Kapoor asks to quit the show #LockUpp2 #LockUpp pic.twitter.com/vseoEJdNB3 — ASH (@CA_ashhh) July 5, 2026

राम कपूर ने भी खाने से किया इनकार

जब बाकी कंटेस्टेंट्स ने राम कपूर को दवाइयां लेने के लिए थोड़ा-सा खाना खाने के लिए मनाया, तो उन्होंने कहा, “इस स्थिति में मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया, तो मेरी अपनी नजरों में इज्जत कम हो जाएगी। मुझे वापस जाकर अपने परिवार का भी सामना करना है।”

रोने लगीं सुनीता आहूजा

वहीं, सुनीता आहूजा भावुक हो गईं और कहा, “एक मां को भूखा रखना बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैं शांति से रह रही हूं और अपना असली रूप नहीं दिखा रही, इसका मतलब यह नहीं कि ये लोग फुटेज के लिए हमारे साथ ऐसा करें। मैं आज ही यह शो छोड़ना चाहती हूं, अब मुझसे नहीं होगा। ची-ची (गोविंदा) मुझे लगातार मना कर रहे थे कि इस शो में मत जाओ। जब-जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, मुझे पछताना पड़ा। मैं यहां बिल्कुल नहीं रहना चाहती।”

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अगली सुबह कंटेस्टेंट्स को नाश्ता पाने के लिए जनरल नॉलेज के कुछ सवालों के जवाब देने का टास्क दिया गया। हालांकि, सुनीता आहूजा ने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया और भावुक होकर शो छोड़ने की मांग करने लगीं।

उन्होंने कहा, “मैं यह शो छोड़ना चाहती हूं। मैं खाना नहीं खाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी, तभी शायद ये लोग मुझे बाहर भेजेंगे। लेकिन मैं यहां किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी। इन्हें क्या लगता है कि हम लूजर हैं? क्या इन्हें लगता है कि हम झुग्गी-झोपड़ी से आए हैं?”

वहीं, राम कपूर ने भी कहा, “यह शो मेरे लिए सही नहीं है और मुझे भी ऐसा शो करने के लिए हां नहीं कहनी चाहिए थी। मैं जितनी जल्दी हो सके इस शो से बाहर निकलना चाहता हूं। अब मैं इस शो में हिस्सा नहीं लूंगा।”

सुनीता आहूजा और राम कपूर की नाराजगी पर रितेश देशमुख का जवाब

जब यह मामला होस्ट रितेश देशमुख तक पहुंचा, तो उन्होंने कंटेस्टेंट्स से कहा कि उन्हें अपने साप्ताहिक बजट का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था और कोक या प्रोटीन शेक जैसी लग्जरी चीजें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए थीं।

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रितेश ने कहा, “आप सभी को अपनी कमाई और जरूरतों के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। माधुरी, आप बिजनेसवुमन हैं, क्या आप घर नहीं चला सकतीं? रूल बुक में साफ लिखा है कि यह बजट छह दिनों तक चलना चाहिए। हमने कुछ लोगों को यह कहते हुए भी सुना कि आखिरकार हमें खाना भेजना ही पड़ेगा। हमने सर्वाइवल फूड ट्रे भेजी थीं, लेकिन आपने उन्हें खाने से ही इनकार कर दिया।”

रितेश देशमुख ने बताया कि 12 घंटे भूखे रहने के बाद अगली सुबह सुनीता आहूजा को पूरा खाना दिया गया था। उन्होंने कहा कि शो अपने सभी वादे निभा रहा है और कंटेस्टेंट्स को खेल के नियमों का पालन करना होगा।

इस पर राम कपूर ने कहा, “यह शो मेरे लिए नहीं है। मैं किसी को गलत संदेश नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे शो से बाहर कर दिया जाए।” रितेश ने राम को समझाते हुए उनकी पॉजिटिव सोच की तारीफ की और कहा कि वह इस मुश्किल दौर से भी बाहर निकल सकते हैं।

वहीं, सुनीता आहूजा एक बार फिर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, “मैं इस तरह के गेम के लिए नहीं बनी हूं। मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूं, कृपया मुझे शो से बाहर कर दीजिए।” इसके बाद रितेश ने उन्हें गले लगाकर शांत कराया और कहा कि सभी कंटेस्टेंट्स उनकी जिम्मेदारी हैं।