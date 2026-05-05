कॉमेडियन सुनील पाल ने ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में समय रैना के साथ हुई नोकझोंक को लेकर साफ किया कि उन्होंने इसे अपमान के रूप में नहीं लिया। उनके मुताबिक, कॉमेडी शो में इस तरह का मज़ाक सामान्य होता है।

सुनील पाल पहले भी स्टैंड-अप कॉमेडी के बदलते ट्रेंड्स पर अपनी राय रखते रहे हैं, खासकर युवा कॉमेडियंस द्वारा इस्तेमाल की जा रही अश्लील भाषा को लेकर। इससे पहले उन्होंने समय रैना के शो India’s Got Latent को लेकर भी कड़ी आलोचना की थी, जिसे रणवीर इलाहाबादिया वाले विवाद के बाद हटाना पड़ा था।

हाल ही में कपिल शर्मा ने अपने शो में सुनील और समय को आमने-सामने लाकर एक दिलचस्प पल पैदा किया। प्रोमो में समय, सुनील पर हल्के-फुल्के तंज कसते दिखे- जैसे उनके लुक्स और स्टाइल को लेकर मज़ाक करना। इस पर जज नवजोत सिंह संधू और अर्चना पूरन सिंह हंसते नजर आए, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे हद से ज्यादा बताया।

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हालांकि, सुनील पाल ने कहा कि यह सब शो के फॉर्मेट का हिस्सा है। उन्होंने कहा, ”कॉमेडी में एक-दूसरे की टांग खींचना आम बात है। मैंने भी उन पर पंचलाइन मारी और उन्होंने भी”। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर यह कोई गंभीर मंच होता तो उनकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती थी।

सुनील ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका समय रैना से कोई निजी विवाद नहीं है। उनका कहना है कि यह सिर्फ सोच का अंतर है- खासकर Gen-Z कॉमेडियंस के कंटेंट को लेकर। उन्होंने कहा कि अच्छे प्लेटफॉर्म और संसाधन होने के बावजूद कॉमेडी को अश्लील बनाने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने युवा कॉमेडियंस से साफ-सुथरी और सोच-समझकर बनाई गई कॉमेडी पर ध्यान देने की अपील की। अपने दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सीमित अवसरों के बावजूद उनकी पीढ़ी ने फैमिली-फ्रेंडली कॉमेडी बनाई।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सुनील पाल ने समय रैना की आलोचना की हो। इसके बावजूद, दोनों ने 2026 में एक विज्ञापन में साथ काम भी किया, जिसमें इस विरोधाभास को हल्के-फुल्के अंदाज़ में दिखाया गया।

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