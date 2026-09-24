सलमान खान इन दिनों ‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार में सेलेब्स के लुक और काम पर ट्रोल करने वालों पर बरसने को लेकर चर्चा में हैं। उनके इस कदम की तमाम लोगों ने सराहना की। इसी बीच कॉमेडियन सुनील पाल से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सलमान पर तंज कसते हुए उनके शो को ‘गट्टर’ बताया।

हाल ही में सोशल मीडिया पर सेलेब्स को उनके लुक्स और काम को लेकर ट्रोल किए जाने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि किसी का काम पसंद न आने पर लोग कलाकारों को गालियां देने लगते हैं। ‘बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ में सलमान ने कैटरीना कैफ का भी बचाव किया था, जिन्हें प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर ट्रोल किया जा रहा था। अब कॉमेडियन सुनील पाल ने सलमान के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अभिनेता पर तंज कसने के साथ-साथ ‘बिग बॉस’ को भी ‘गटर शो’ बताया।

सलमान के बयान पर क्या बोले सुनील पाल?

हाल ही में एक इवेंट में सुनील पाल पैपराजी से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान जब उनसे सेलिब्रिटीज को ट्रोल किए जाने पर सलमान खान की टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सलमान खान को लोगों ने बनाया है, न कि सलमान खान ने लोगों को। उन्होंने कहा कि सलमान आज स्टार हैं क्योंकि भारत के लोगों ने उनकी इतनी फिल्में देखी हैं।

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सुनील ने आगे सलमान खान और शाहरुख खान का नाम लेते हुए कहा कि सभी को इससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने ‘हनुमान अंश’ का उदाहरण देते हुए कहा, “₹2 करोड़ में बनी ‘हनुमान अंश’ ने ₹500 करोड़ कमा लिए, जबकि ₹500 करोड़ में बनी फिल्म ₹50 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है। शर्म आनी चाहिए आपको।”

बड़े सितारों पर भी साधा निशाना

सुनील पाल ने आगे कहा कि बड़े सितारों ने कॉरपोरेट और इंडस्ट्री के काम को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी वजह से छोटे लोगों के लिए फिल्में बनाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान और नीम करोली बाबा की कृपा से ‘हनुमान अंश’ इतनी कमाई करने में कामयाब रही।

सुनील ने सलमान खान से ‘बिग बॉस’ बंद करने के लिए भी कहा। उन्होंने शो को ‘गटर शो’ बताते हुए दावा किया कि इसमें ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बनाया जाता है, जिन्हें वह देश के लिए नुकसानदेह मानते हैं।

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क्या बोले थे सलमान खान?

‘बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर नाराजगी जताई। उन्होंने कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन का बचाव करते हुए कहा कि यह सामान्य है। सलमान ने बॉडी शेमिंग करने वालों को ‘पैरासाइट’ कहा और पैपराजी कल्चर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कलाकारों को असहज करने वाली तस्वीरें लेने पर महिलाओं को फोटोग्राफर्स को थप्पड़ मार देना चाहिए। उनके इस बयान का वरुण धवन, नेहा धूपिया और रोहित शेट्टी ने समर्थन किया।