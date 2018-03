कपिल के साथ मीलों चलने की तैयारी में थे सुनील, लेकिन आज…

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जल्द ही छोटे परदे पर वापसी करने जा रहे हैं। कपिल का नया शो सोनी टीवी पर ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल के पिछले शो के साथी कलाकार इस शो का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि खास बात यह है कि कपिल के पुराने शो ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा’ के को-एक्टर सुनील ग्रोवर ने ट्वीट कर कपिल के साथ मीलों तक चलने की बात कही थी। हालांकि, सुनील ने कपिल का साथ बीच में ही छोड़ दिया। इसकी वजह कपिल और सुनील के बीच हुई अनबन रही। कपिल और सुनील का विवाद पिछले साल काफी सुर्खियों में रहा था।

कपिल शर्मा के शो में डॉक्टर गुलाटी का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाने वाले कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने साल 2016 में ट्वीट किया था। कपिल के साथ सुनील ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था – मीलों तक साथ चलने की तैयारी। तस्वीर में सुनील कपिल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, साल 2017 में कपिल और सुनील का फ्लाइट में झगड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल ने सुनील ग्रोवर पर जूता फेंका था। इसके बाद सुनील ने कपिल के शो से नाता तोड़ने का फैसला लिया था।

Paji @WhoSunilGrover sry if I hurt u unintentionally.u knw vry well how much I luv u. M also upset .love n regards always:) — KAPIL (@KapilSharmaK9) March 20, 2017

Plz come back to the Kapil sharma Show we are still missing you sir Love you/p>— Ajaz (@Ajaz5252) March 15, 2018

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच का विवाद थमने के बजाए एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में सुनील ग्रोवर के एक फैन ने ट्वीट कर कपिल शर्मा के नए शो में सुनील के नजर आने की बात कही थी। फैन के ट्वीट का जवाब देते हुए सुनील ने लिखा, “आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले शो क्यों नहीं ज्वाइन किया। मैं इस शो की बात कर रहा हूं और पुराना किस्सा रो रहे हैं।” सुनील ने लिखा, “मैं फिर से बता रहा हूं कि मुझे कोई शो ऑफर नहीं हुआ, न ही किसी की कॉल आई।” इसके बाद कपिल ने कहा- झूठा आदमी। इतना ही नहीं, कपिल ने लिखा, “मैंने 100 बार फोन किया और यहां तक कि घर भी मिलने गया, लेकिन शूटिंग की वजह से बाहर थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी।” वहीं अगले ट्वीट में कपिल ने लिखा, “अब कुछ भी पर्सनल नहीं, सारी बात ट्विटर पर होगी।”

