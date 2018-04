सुनील ग्रोवर के शो ‘दन दना दन’ का प्रोमो रिलीज, अनोखे अंदाज में दर्शकों को हंसाते नजर आईं शिल्पा शिंदे

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के नए शो ‘दन दना दन’ का प्रोमो रिलीज हो चुका है। क्रिकेट पर आधारित इस बेव सीरीज में सुनील एकदम नए लुक में नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही शो में शिल्पा शिंदे भी अलग अवतार में नजर आ रही हैं। टीवी के पॉपुलर शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ में पूर्व अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शिल्पा शिंदे भी दर्शकों को एक बार फिर से गुदगुदाते हुए नजर आने वाली हैं। इस क्रिकेट कॉमेडी शो में सुनील प्रोफेसर लल्लू बल्ले वाला उर्फ एलबीडब्ल्यू का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। 7 अप्रैल को इस शो की शुरुआत होगी। शो के 20 से 22 एपिसोड ऑनएयर हो सकते हैं।

शो के प्रोमो में सुनील आईपीएल में खलने वाली टीमों जैसे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में सुनील के साथ एमएस धोनी, रविंद्र जाडेजा और ड्वेन ब्रावो भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में सुनील, शिल्पा शिदें जो की गुगली भाभी के रोल में नजर आ रही हैं। गुगली भाभी को क्रिकेट से जुड़ी सभी तरह की जानकारी है। प्रोमो में सुनील एक दम अलग अंदाज में दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शो के प्रोमो को रिलायंस जिओ ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

