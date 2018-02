सुनील ग्रोवर ने इशारों में साधा कपिल शर्मा पर निशाना, बोले- शब्द बोलने के लिए काफी नहीं होते

स्टैंडअप कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर आपको गुदगुदाने के लिए वापस आ रहे हैं। हाल ही में उनके अपकमिंग शो का टीजर वीडियो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा लॉन्च किया गया है। कपिल काफी वक्त तक लाइमलाइट से दूर रहे, ताकि सुनील ग्रोवर के साथ हुए झगड़े के बाद खराब हुई उनकी गुडविल और बदतर हो चुकी अपनी मार्केट वैल्यू को मेंटेन कर सकें। हालांकि, ऐसा लगता है कि सुनील ग्रोवर उनके पुराने जख्मों को हरा बनाए रखना चाहते हैं।

सुनील ग्रोवर ने हाल में अपने एक ट्वीट में लिखा- शब्द बहुत कम बयां कर पाते हैं। संचार का यह सबसे सस्ता माध्यम है। भावनाएं और जैसा कि कहा जाता है आपके द्वारा किए गए कार्य सब कुछ कह देते हैं। मैं यह शब्दों में कह रहा हूं, शायद मैं वह नहीं कह पा रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं। हालांकि, इस ट्वीट पर उलटा सुनील को ही ट्रोल किया गया है। कई यूजर्स ने लिखा कि सुनील ग्रोवर को अब कपिल के शो पर लौट आना चाहिए, क्योंकि पैसे कम पड़ने लगे होंगे।

सुनील और कपिल के बीच झगड़ा उस वक्त हुआ था जब सुनील ‘द कपिल शर्मा शो’ का हिस्सा थे और ऑस्ट्रेलिया से पूरी टीम के साथ लौट रहे थे। कपिल ने शराब पी रखी थी और नशे में उन्होंने फ्लाइट में ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी और जूता निकाल कर सुनील ग्रोवर की तरफ उछाला था। इसके बाद सुनील ग्रोवर काफी नाराज हो गए। यह झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि सुनील ने ‘द कपिल शर्मा शो’ छोड़ दिया और सभी के मनाने पर भी वह वापस नहीं आए।

Words are least expressive. It’s the last tool to the real communication.

Feelings, deeds and as they say actions reveal everything.

I am writing this in words, may be I can’t express what I want to say

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App