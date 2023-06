Sunil Dutt Birth Anniversary: नरगिस को शादी के लिए प्रपोज करने से लेकर कर्ज में डूबने से तक, जानें सुनील दत्त के जीवन से जुड़े ये किस्से

Sunil Dutt Birth Anniversary: सुनील दत्त का करियर बुलंदियों पर पहुंचने के बाद खत्म होने की कगार पर आ गया था। इसका खुलासा खुद एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था।

सुनील दत्त बर्थ एनिवर्सरी (फोटो-ट्विटर)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram