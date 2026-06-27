फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आ रहे एक्टर सुनील शेट्टी ने पीएम मोदी और अपनी नातिन से जुड़ा किस्सा साझा किया है। सुनील शेट्टी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात करना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने निजी जीवन को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। इन दिनों एक्टर अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए लगातार इंटरव्यूज देते दिख रहे है।
ऐसे ही उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 15 महीने की नातिन मोदी जी की फैन है। उनका कहना है कि उनकी नातिन रोज मोदी जी की तस्वीर को लड्डू खिलाती है।
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टाइम्स नाउ के साथ एक बातचीत में एक्टर ने पीएम मोदी को पसंद करने की बात को साफ तरीके से कबूल किया। उनका कहना था कि ‘उन्होंने हमेशा पीएम मोदी को पसंद करने की बात पर सहमति दिखाई है। मैं हमेशा से उनका फैन रहा हूं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नेता की बात कर रहा हूं। अगर वो मुझे एक्साइट करते है तो करते है। जितना ज्यादा मैं अपने देश से प्यार करता हूं तो मैं उस इंसान को भी पसंद करता हूं। उनके बारे में कुछ तो है ऐसा।’
अपनी बात को जारी रखते हुए सुनील शेट्टी ने अपनी 15 महीने की नातिन से जुड़ी एक बात बताते हुए कहा, ‘आप मानोगे नहीं, मेरी नातिन 15 महीने की है। उसे किसी ने बता दिया कि मोदी जी। उसकी एक नैनी ने एयरपोर्ट के बाहर एक तस्वीर दिखा कर उसे बताया। आज हर रोज वो सुबह आती है, एक साईं बाबा को बुक है जिसमें मोदी जी की बड़ी फोटो है। वो उसे खोलकर मोदी जी मोदी जी बोलती है। गणपति जी के पास से एक लड्डू लेकर आती है और उन्हें खिलाती है।’
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‘ये करने को मैंने उससे नहीं बोला है, उसकी मां ने नहीं बोला है ना उसकी नैनी ने बोला है, बस उसने फोटो दिखाई थी। अब कुछ तो होगा ना, कोई तो बात होगी उनमें। वो अकेली बच्ची नहीं है। हम ने उससे कुछ नहीं कहा है। ये कुछ तो मैजिकल है ना।’ एक्टर ने कहा
बता दें कि इस इंटरव्यू का ये क्लिप सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक्टर ने यहां इस बातचीत में अपनी जिंदगी में इवारा की एहमियत पर बात करते हुए कहा कि उनका पूरा दिन उसी के आस पास घूमता है। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिता सकें। सुनील शेट्टी ने यहां इवारा को अपने ‘घर की लक्ष्मी’ बताया।