हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का 26 जुलाई को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा।

सुनील चकाचौंध की जिंदगी से दूर रह रहे थे, मगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मनोरंजन जगत में अपना हाथ नहीं आजमाया। वो भी अपने पिता एवरग्रीन स्टार देव आनंद की तरह फिल्मों में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देव आनंद का भी ये ही सपना था कि उनका बेटा सुपर स्टार बने, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उनका एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे खुद को लाइमलाइट से दूर कर लिया।

कब हुआ था सुनील आनंद का जन्म?

1954 में सुपरस्टार देव आनंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की थी। शादी के दो साल बाद, 1956 में उनके घर बेटे सुनील आनंद का जन्म हुआ। फिल्मी परिवार में जन्म लेने की वजह से सुनील पर भी पिता की तरह अभिनेता बनने की उम्मीदें थीं। देव आनंद चाहते थे कि उनका बेटा हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सुनील को फिल्मों में सफलता नहीं मिल सकी।

सुनील आनंद की पढ़ाई-लिखाई और फिल्म डेब्यू

सुनील आनंद ने प्राथमिक शिक्षा के बाद अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म ‘आनंद और आनंद’ से सुनील आनंद ने बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की।

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देव आनंद ने ही किया था बेटे की पहली फिल्म का निर्देशन और निर्माण

सुनील आनंद की पहली फिल्म ‘आनंद और आनंद’ का निर्देशन और निर्माण दोनों ही देव आनंद ने किया था। उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए इस फिल्म में अच्छी खासी पूंजी लगाई। मगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।

इन चार फिल्मों में नजर आए सुनील आनंद

पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने और तीन फिल्मों में बतौर लीड काम किया, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। एक के बाद एक लगातार चार फिल्में फ्लॉप हो जाने पर सुनील को एहसास हो गया कि एक्टिंग उनके लिए सही विकल्प नहीं है और उन्होंने हमेशा के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली। उन्होंने ‘आनंद और आनंद’ (1984), ‘कार थीफ’ (1986), ‘मेरे तेरे लिए’ (1988) और ‘मास्टर’ (2001) में काम किया था।

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एक्टिंग में नहीं चली किस्मत तो फिल्म निर्माण में आजमाया हाथ

अभिनय से दूरी बनाने के बाद सुनील आनंद ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी दूसरी पारी शुरू की। उन्होंने निर्माता के तौर पर काम किया और ‘मास्टर’ समेत कई फिल्मों के निर्माण से जुड़े। हालांकि, उन्होंने हमेशा लाइमलाइट से दूर रहकर पर्दे के पीछे काम करना पसंद किया।

इसके बाद सुनील आनंद भारत छोड़ स्विट्जरलैंड में रहने लगे। वह अपने पिता देव आनंद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म्स को भी संभाल रहे थे और इसी सिलसिले में अक्सर मुंबई भी आते-जाते रहते थे। उनके निधन से जुड़ी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…