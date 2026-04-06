पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा का 3 अप्रैल को गाजियाबाद के राज कुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कॉन्सर्ट हुआ। इस इवेंट में जब सिंगर परफॉर्मेंस दे रही थीं, तो एक स्टूडेंट स्टेज पर चढ़ गया, जिसे देखकर सुनंदा और वहां मौजूद बाकी लोग डर गए। हालांकि, सिंगर तुरंत स्टेज छोड़कर चली गईं। अब सुनंदा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके इस पूरी पूरी घटना पर अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही उन्होंने कॉलेज प्रशासन से अनुरोध किया कि छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

क्या बोलीं सुनंदा शर्मा

सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, “हैलो दोस्तों, कल आरकेजीआइटी कॉलेज गाजियाबाद में एक छोटी सी घटना घट गई कि जब हम लोग गा रहे थे, जब मैं स्टेज पर थी और मेरा ध्यान पूरा कहीं और था। एकदम से एक स्टूडेंट जो था स्टेज पर आया और किसी को पता ही नहीं चला वो कब एकदम से स्टेज पर आ गया। सब डर गए, मैं भी डर गई एकदम से। मेरा रिएक्शन भी बहुत तेज था स्टेज पर जब वो एकदम से आ गए। सुरक्षा कारणों से हम जैसे कलाकारों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है।”

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इसके आगे उन्होंने कहा, “वह अचानक आए और हम इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम वहां से चले गए। मैंने सुना है कि कॉलेज कि तरफ से भी छात्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूं कि मैनेजमेंट से की आप उन्हें माफ कर दें। मैंने भी उन्हें माफ कर दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी का प्यार जताने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि उनके कोई गलत इरादे थे, लेकिन प्यार जताने का तरीका थोड़ा गलत हो गया।”

इसके आगे सिंगर ने कहा, “मैं सबसे अनुरोध करती हूं कि आप उन्हें माफ कर दें और मैं उस छात्र से भी यही कहना चाहूंगी कि आप किसी को भी प्यार करते हैं, किसी की भी इज्जत करते हैं, तो अपना प्यार जताने का एक तरीका हो सकता है। बस यही कहना चाहूंगी।”

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